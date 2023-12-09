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Denizlerde av yasağı sona erdi, hamsi sezonu bereketli geçiyor

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Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte hamsi sezonu başladı. Hamsi fiyatları sabit seviyelerde seyrederken, balıkçılar son yılların en bereketli sezonunu yaşıyor. Vatandaşlar ise hamsiyi tuzlamak için tercih ediyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle "Vira Bismillah" denize açılan tekneler son yılların en bereketli hamsi sezonunu yaşıyor. Yaklaşık 1 aydan beri tezgahlarda hamsi fiyatları hemen hemen aynı seviyelerde seyrederken, Trabzon Balık Hali'nde kilosu 25-35 TL arasında değişiyor.

Balıkçılar bu sezon vatandaşın hamsiye doyduğunu ve artık yaz mevsiminde yemek için tuzlamak için hamsi aldığını belirtirlerken, hamside son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını söylediler.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, vatandaşın artık hamsiye doyduğunu belirterek "Vatandaş bu sene hamsiye doydu, artık eskisi gibi pek rağbet etmiyor. Vatandaş sanki hamsiden bıktı gibi dolayısıyla hamsi satışlarımız eksisi gibi değil. Şu an genelde tuzlamak için alıyorlar. Diğer çeşitlerimiz fena değil barbun, tirsi, sargan iriliklerine göre fiyatları değişiyor" dedi.

Son 10 yılın en bereketli sezonu

Son 10 yılın en bereketli hamsi sezonunu yaşadıklarını ifade eden balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, "Geçen sene son 20 yılın en bereketli palamut sezonu yaşamıştık. Bu sene de hamside son 10 yılın en bereketli sezonunu yaşıyoruz. Karadeniz halkı yaklaşık 2 aydan beri hamsinin kilosunu 35 TL'den yiyor. Tahminim bu bolluk 2 ay daha sürer. Fiyatlarımız uzun süreden beri sabit bazen 25 TL'ye kadar da geriliyor. Karadeniz halkı bu sene hamsiden doymadıysa yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Genelde tuzlamak için alıyorlar

Vatandaşın bu sıralar hamsiyi tuzlamak için aldığını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Hamsi son zamanlarda 3 kilosu 100, 4 kilosu 100 TL'den satılıyor. Vatandaş bu sene hamsiye doydu. Bu sezon hamsi aralıksız bol oldu. Dolayısıyla çok güzel hamsi sezonu geçiriyoruz. Bu sıralar vatandaş hamsiyi genelde tuzlamak için alıyor" şeklinde konuştu.

Hamsi herkesin yüzünü güldürdü

Bu sezon hamsinin herkesin yüzünü güldürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, "Hamsi yaklaşık bir buçuk aydır bol geliyor. Karadeniz'de hamsi bol, şu an Trabzon açıklarında avlanıyor. Bu sezon tekne sahiplerinin de balıkçı esnafların da vatandaşın da yüzü güldü. Hamsi fiyatları son 1 aydır sabit diyebiliriz. Genelde 3 kilogram 100 TL'den satılıyor. Bu sezon vatandaş hamsiden doydu, en ucuz balık hamsi. Bu sezon hamsi gerçekten bol geçen sene pek olmamıştı" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Trabzon Eylül Balıkçılık Ekonomi Güncel Haberler

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