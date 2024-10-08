Denizlerde Av Sezonu Bereketli Geçiyor: Zargana Tezgahlarda Bolca Yer Alıyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler son yılların en bereketli av sezonunu geçiriyor. Sezona palamut avı ile başlayan balıkçılar palamudun yanı sıra istavrit az da olsa hamsi avlarken, bu sıralar özellikle balıkçıların ağlarına takılan zarganalar (Sargan) tezgahları süslemeye başladı.

Trabzon Balık Hali'nde bu günlerde ağırlıklı olarak palamut tezgahlarda yerini alırken diğer balık çeşitlerinin bolluğu da dikkat çekiyor. Balık çeşitleri arasında son yıllardır pek az avlanan zargana tezgahlarda bol görülmeye başlarken, kilosu 200-300 TL arasında değişiyor.

Balıkçılar sargan balığının bu sıralar bol avlandığını ancak vatandaşların genelde palamudu daha çok tercih ettiğini söyledi. Zargana balığının son 3-4 yıldan beri ilk kez böyle bol miktarda avlandığını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Palamut, istavrit, hamsiden sonra sargan da bol gelmeye başladı. Yeni avı başladığı için şu an kilosunu 300 TL'den satıyoruz. Palamut 50-75 TL'ye kadar düştü. İstavrit 100 TL, barbun da bu aralar bollaştı kilosunu 100-150 TL. Sargan son yılların en bereketli sezonu diyebiliriz. Üç dört yıldır sargan pek görülmemişti. Bu aralar çıkmaya başladı inşallah bundan sonra da bereketli olur" diye konuştu.

Vatandaşın genelde palamudu daha çok tercih ettiğini kaydeden balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, "Sargan bu sıralar fena değil. Genelde vatandaş palamuda yöneldiği için sargana pek bakmıyor. Fiyatı 200-250 TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu. - TRABZON