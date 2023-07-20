Denizi Olmayan Kentten Japonya ve Rusya'ya Somon İhracatı

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus barajında üretilen somon balıkları başta Rusya ve Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Baraj gölünde yılda yaklaşık 6 bin ton balık üretiliyor ve havaların soğumasıyla birlikte bazı balıkçılar ürünlerini deniz kıyısındaki çiftliklere gönderiyor. İhracatın büyük bir kısmı Japonya ve Rusya'ya yapılıyor.

Denizi olmayan kentten Japonya ve Rusya'ya somon ihracatı

TOKAT Tokat'tın Almus ilçesinde bulunan Almus barajında üretilen somon balıkları başta Rusya ve Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan baraj gölü kafes balıkçılığı ile ön plana çıkıyor. İrili ufaklı 30'a yakın tesisin bulunduğu gölde yılda yaklaşık 6 bin ton balık üretiliyor. Üretilen balıklar başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Havaların soğuması ile birlikte bazı balıkçılar ürünlerini deniz kıyısındaki çiftliklere gönderiyor. Yaklaşık 350-600 gram ağrılığındaki balıklar denizlerde bulunan çiftliklerde 2-3 kilogram ağırlığa geldiğinde ihraç ediliyor.

"Sabah erken saatlerde günümüze başlıyoruz"

Su ürünleri mühendisi Selçuk Kalialioğlu ilkbahar ve sonbahar döneminde yoğunluğun daha fazla olduğunu belirterek " Burada 19 tane kafesimiz var. Bunun dışında Kırşehir'de 900 tonluk çiftliklerimiz var. Çeşitli illerde başlatmış olduğumuz projelerimiz bulunuyor. Bizim işimizin tamamı alabalık üzerine kurulu şekildedir. Alabalığın büyüğüne artık "yerli somon" olarak adlandırdığımız için somon ve alabalık üretimi yapıyoruz. Sabah erken saatlerde günümüze başlıyoruz. Tekne ile konteynıra gelerek kafesleri kontrol etmeye başlıyoruz. Burada üzerimizi giyinip kafeslerin kontrolünü sağlıyoruz. Yeri geldiği zaman ekstra işler olduğu zaman balık boylama, balık hasatı, balık aşılaması gibi farklı farklı işlemler yapıyoruz. Dönem dönem değişmekle beraber ilkbahar ve sonbahar döneminde balığın en yüksek seviyeye geldiği dönem oluyor. O zamanlarda yaklaşık 2 buçuk- 3 ton civarı yem atıyoruz. Yaz ve kış dönemlerinde, suyun çok soğuk ve çok sıcak olduğu dönemlerde bu rakamlar elimizde ki balık yoğunluğuna göre 500 kilo ile 1 buçuk tona kadar çıkabiliyor. Özellik ilkbahar ve sonbahar döneminde yoğunluk daha fazla oluyor" dedi.

" Günümüzün yaklaşık 10-12 saati burada geçiyor"

İhracatın yüzde 95'lik kısmını Japonya ve Rusya' nın kapsadığını belirten Kalialioğlu" Biz direkt olarak ihracat yapmıyoruz. Biz ihracat yapan firmalara gönderiyoruz. Genelde Türkiye' de ihracat yapan firmalar Japonya ve Rusya ağırlıklı çalışırlar. Diğer avrupa ülkeleri ise onlar daha minimize yani yüzde 5 civarında olan kısmı kapsamaktadırlar. Kanada ve Amerika gibi ülkeler yüzde 5'lik kısmı kapsamakta. Yüzde 95 kısmı ise Japonya ve Rusya kapsamaktadır. Biz burdan ihracat yapan firmalara gönderiyoruz. Onlarda balıkları hangi şekilde göndermeleri gerekiyorsa ayarlayıp bu ülkere satışını yapıyorlar. Yaz ve ilkbahar dönemlerinde günümüzün yaklaşık 10-12 saati burada geçiyor. Yılın 365 günü birinin burada olması gerekiyor. Burada 1 personelimiz kesinlike burada durur. Bizim 225 ton proje kapasitemiz bulunuyor. Yaklaşık olarak 225 veya 250 ton arasında balık üretimi yapıyoruz. Bunların yüzde 60 ve 70 civarinda canlı alabalık olarak Karadeniz'de işletmeleri olan çiftliklere veriyoruz. Onlarda balıkları büyüyüp 3-4 kilo ağırlığına getirip satışını yapıyorlar. Yani bu balıklarda yurt dışına gitmiş oluyor. Geri kalan kısmını ise bu dönemlerde "somon boya" dediğimiz işleme tesislerine verip bu tesislerden yurt dışına gidiyor. Yurt içerisinde hasat yaptığımız dönemlerde tüketilen balık miktarı yüzde 1-2'yi geçmiyor. Bu durum tabi son 3 yıldır bu şekilde. Ondan önce ürettiğimiz bütün balığı yurt içine satıyorduk. İhracatın önü bu şekilde açılınca bütün ürünlermiz hemen hemen yurt dışına gidiyor" diye konuştu.