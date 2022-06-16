Denizden döviz çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizden döviz çıktı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Denizden döviz çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Merkezi Muğla'da bulunan Kılıç Deniz'e bağlı KLC Dış Ticaret 262 milyon dolarlık ihracat rakamıyla, 2021 yılında da Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller sektöründe Türkiye'nin ihracat şampiyonu olarak ödüle layık görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ile 2021 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Kılıç Deniz'e bağlı Dış Ticaret firması KLC bu yıl da sektöründe şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Törende, İhracat Şampiyonluğu ödülünü KLC Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile TİM Başkanı İsmail Gülle'nin elinden teslim aldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Türkiye Muğla su Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title