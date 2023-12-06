DenizBank, PCAF'e üye olan ilk Türk bankası oldu

DenizBank, dünya genelinde finans kuruluşlarının karbon emisyonlarını ölçmek ve portföylerini Paris İklim Anlaşması doğrultusunda net sıfır hedefleriyle uyumlu hale getirmek üzere oluşturdukları uluslararası inisiyatif PCAF'e üyelik gerçekleştiren ilk Türk bankası oldu.

DenizBank, dünya genelinde finans kuruluşlarının, karbon emisyonlarını ölçmek ve portföylerini Paris İklim Anlaşması doğrultusunda net sıfır hedefleriyle uyumlu hale getirmek üzere oluşturdukları uluslararası inisiyatif Partnership for Carbon Accounting Financials'a (PCAF) üyelik gerçekleştiren ilk Türk bankası oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank, finanse ettiği kredilerden ve diğer yatırımlarından kaynaklı emisyonlarını PCAF tarafından sağlanan metodolojileri kullanarak, küresel standartlara uygun şekilde hesaplayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Bora Böcügöz, Türkiye'nin sürdürülebilirlik dönüşümünü kolaylaştırmayı misyon edindiklerini belirtti.

Böcügöz, finans sektörünün, sürdürülebilir kalkınmayı önceliklendiren yatırımların hayata geçirilmesi ve yeşil ekonomiye geçişin teşvik edilmesi açısından gerek sağladığı finansman kaynakları gerek paydaş ekosisteminde farkındalık yaratma gücüyle önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Sürdürülebilirlik stratejilerini, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal riskleri en aza indirmek ve yeşil ekonomiye geçişi hızlandıracak finansal ürünler oluşturmak üzerine kurduklarını bildiren Böcügöz, şöyel devam etti:

"Emirates NBD sahipliğinde bugüne kadar, yenilenebilir enerji projeleri, tarım, KOBİ, esnaf, mikro işletme ve kadın girişimcilerin finansmanı ve doğal afetlerden etkilenen bölgelerin desteklenmesi gibi alanlara yönlendirmek üzere 2,1 milyar dolar sürdürülebilirlik ilintili yurt dışı fon yarattık. Şimdi, sera gazı emisyonlarımızı dünya standardında bir metodolojiye oturtarak hesaplamak ve gelecek nesiller için sahiplendiğimiz bu alanda önümüze bilime dayalı hedefler koymak üzere, ülkemizde PCAF'e üye ilk banka olduk. İlk günden bu yana topluma ve çevreye duyarlı bankacılık yapmayı görev edinen, finansal kaynaklarımız ve ürettiğimiz yeni nesil teknolojilerin yanı sıra kurum içi çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürümüz ile de bu misyonu destekleyen bir kurum olduk."

Böcügöz, sürdürülebilirlik perspektifini merkeze alarak, küresel standartlara uygun zeminde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.