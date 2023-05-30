DenizBank ile AXA Sigorta arasındaki münhasır acentelik sözleşmesi uzatıldı

DenizBank ile AXA Sigorta arasında 12 yıldır devam eden münhasır acentelik sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatıldı. DenizBank, AXA Sigorta'nın hayat dışı sigorta ürünlerinin 15 yıl boyunca satış ve dağıtımını yapacak.

DenizBank ile AXA Sigorta arasında 12 yıldır devam eden münhasır acentelik sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatıldı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, 2011'de başlayan ve AXA Sigorta'nın hayat dışı sigorta ürünlerinin 15 yıl boyunca DenizBank satış ve dağıtım ağları üstünden pazarlanması ve satışı için yapılan iş birliği, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Üst Yöneticisi ( Ceo ) Hakan Ateş ve AXA Sigorta Üst Yöneticisi ( Ceo ) Yavuz Ölken'in, Madrid'de düzenlenen törende imzaladıkları anlaşmayla uzatıldı.

Bu kapsamda, DenizBank ve AXA Sigorta arasında 2026'da tamamlanması öngörülen iş birliği, 2031'e kadar 5 yıl daha devam edecek.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Ateş, DenizBank olarak her zaman ekosistem yaklaşımıyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlerimizi farklı paydaşlarımızla birleştirerek ülkemize sunduğumuz faydayı artırmayı önemsiyoruz. AXA gibi sigortacılıktaki köklü bilgi birikimine güvendiğimiz bir kurumla güven ilişkisi içinde tesis ettiğimiz iş birliğini sürdürülebilir hale getirmekten de mutluluk duyuyoruz. 2011 yılından bu yana uyum içinde ilerleyen, verimini hiç kaybetmeyen ortaklığımızın ve ekiplerimizin çalışmalarının karşılığını alıyoruz. İş birliğimizin yarattığı faydayı daha üst seviyelere taşımak adına, AXA Sigorta'nın hayat dışı sigorta ürünlerini, sayıları 650'yi aşan şubelerimiz ve dijital kanallarımız başta olmak üzere tüm kanallarımızla ülkemizin her köşesinde insanlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemin kurumlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

AXA Sigorta CEO'su Ölken de AXA Sigorta olarak, geniş yelpazedeki ürün ve hizmetlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırmayı önemsediklerini bildirdi.

Ölken, AXA ile aynı değerlere önem veren kurumlar ile iş birlikleri yapmanın kendileri için çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak, "DenizBank ile 2011 yılında başladığımız yolculukta hayat dışı sigorta ürünlerimizi çok daha geniş kitlelere sunma ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma hedeflerimiz açısından değer yarattık. Bu iş birliğini geleceğe taşıyarak kurumlara, müşterilerimize ve ekonomimize sürdürülebilir katkı sağlayacağımız için mutluyuz. Ortaklığımızın hem ülkemize hem iki kuruma hem de tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre imza törenine, DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Ayşenur Hıçkıran, DenizBank Bireysel ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, AXA Avrupa ve Latin Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Antimo Perretta, AXA Madrid International Hub Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuria Fernandez Paris, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, AXA Sigorta Hukuk, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar ve AXA Sigorta Banka ve Finansal Kurumlar Direktörü ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi Feyza Hasırcılar da katıldı.