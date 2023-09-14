DenizBank, 50 Milyon Avro ve 230 Milyon Dolarlık Murabaha Sendikasyonu Sözleşmesi İmzaladı

DenizBank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada, 367 gün vadeli 50 milyon avro ve 230 milyon dolarlık murabaha sendikasyonu sözleşmesine imza attığını duyurdu.

DenizBank, bugün 50 milyon avro ve 230 milyon dolarlık muraba sendikasyonu sözleşmesi imzaladı.

DenizBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız, 14 Eylül 2023 tarihinde, 367 gün vadeli 50 milyon avro ve 230 milyon dolar olmak üzere iki dilimden oluşan muraba sendikasyonu sözleşmesi'ne imza atmıştır." ifadelerine yer verildi.