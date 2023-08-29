Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, Panama Kanalı'ndaki su çekilmesinin dünya taşımacılığını olumsuz etkilediğini belirtti ve dökme yük gemilerinin alternatif rota arayışına girdiğini ifade etti. Ayrıca, El Nino'nun deniz ticaretini olumsuz etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, yapıldı.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, mecliste yaptığı konuşmada, Panama Kanalı'ndaki iklimsel nedenle yaşanan su çekilmesinin dünya taşımacılığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Dökme yük gemilerinin alternatif rota arayışına girdiğini belirten Öztürk, "2021'de Süveyş Kanalı'nın karaya oturan bir gemi nedeniyle kapanmasının, küresel tedarik zincirinde yarattığı kırılmayı yaşamıştık. Konteyner gemilerinin geçişinde şimdilik sorun olmasa da Panama Kanalı'ndaki kısıtlamaların maalesef olumsuz sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Ayrıca sonbahar aylarıyla beraber El Nino'nun deniz ticaretini olumsuz etkilemesi bekleniyor." diye konuştu.

Kanalda gemilerin uzun kuyruklar oluşturduğunu dile getiren Öztürk, bunun navlunlar ile tedarik zincirindeki bozulmaya bağlı hammadde fiyatı artışına neden olmasının beklendiğini söyledi.

Öztürk, Türkiye'deki limanlara yedi ayda 574 kruvaziyer gemisi ile 691 bin yolcunun geldiğini belirterek "Sektör, 1000 gemi ve 1,5 milyon yolcu hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yük hacmine baktığımızda ise ülkemizin küresel ticaretteki yavaşlamadan etkilendiğini görebiliyoruz. Limanlarımızda ilk yedi ayda 7,2 milyon TEU yük elleçlendi. Bu rakam geçen yılın gerisinde bulunuyor." dedi.