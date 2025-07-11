Deniz Tatili İçin Otobüsle Ulaşım Talepleri Artıyor

Enuygun.com, büyük şehirlerden ve denize kıyısı olmayan illerden deniz tatili yapılabilecek kıyı bölgelerine otobüsle ulaşım yöneliminin arttığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tatil sezonunun açılmasıyla özellikle denize girilecek yerlere olan taleplerde de artış yaşanıyor.

Yazı tatili yapmak isteyenler, bulundukları şehirlere en yakın deniz tatili yapabilecekleri yerlere ilgi gösteriyor. Otobüsle ulaşımın kolay olduğu şehirlere olan taleplerde de artış yaşanıyor.

Şirket verilerine göre, İstanbul'da yaşayanlar, yazın kısa tatil rotası olarak Trakya'yı tercih ediyor. Kullanıcıların Gelibolu ve Keşan'a olan seyahat talebi yüzde 35'in üzerinde. Özellikle hafta sonu ve kısa tatiller için yakın mesafede bulunan Trakya'nın tatil yerleri doğal plajları, sakin atmosferi ve uygun bütçeli seçenekleriyle öne çıkıyor.

Ulaşım kolaylığı, artan sefer sayıları ve bölgedeki konaklama çeşitliliği de talebi destekleyen diğer önemli etkenler arasında yer alıyor.

İç Anadolu'nun denize kıyısı olmayan şehirlerinden Eskişehir'de yaşayanlar, yaz tatilinde ulaşım bakımından kolaylıkla gidebildikleri Ayvalık'ı tercih ediyor. Ayvalık'a olan talep yüzde 37'nin üstünde artış gösteriyor.

Ayvalık, tarihi dokusu, berrak denizi ve gastronomik zenginlikleriyle dikkati çekiyor. Şehre yakınlığı ve konforlu otobüs seferlerinin artması da tatilcilerin bu rotayı tercih etmesinde rol oynuyor.

Kayseri'de yaşayanların talebi Akdeniz'in sıcak sahillerine oluyor. Erdemli'ye yönelik otobüs bileti taleplerinde yüzde 20'nin üzerinde artış yaşanıyor.

Özellikle bütçe dostu tatil seçenekleriyle öne çıkan Erdemli, aileler için uygun konaklama alternatifleri, geniş plajları ve ulaşılabilirliğiyle dikkati çekiyor.

Bursalıların yaz tatili tercihinde ise kente yakın bir konumda yer alan Ayvalık ve İzmir ilk sıralarda geliyor.

Bursa'dan Ayvalık ve İzmir'e olan talepte yüzde 30'dan fazla artış yaşanıyor. Bursa'dan otobüs ile kolay ulaşılabilir olması ve konaklama seçeneklerinin çeşitliliği, bu yönelimi destekleyen faktörler arasında.