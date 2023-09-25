Deniz Suyu Sıcaklığının Düşmemesi Balıkçıları Endişelendiriyor

Deniz suyu sıcaklığın halen düşmemesi nedeniyle bazı balıkçılar, avlanmaya bile çıkmazken bazıları ise boş dönüyor.

Avlanma yasağının ardından büyük bir heyecanla denizlere açılan balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının düşmemesi, poyraz, denizdeki akıntı gibi sebeplerden istedikleri av sezonuna ulaşamadı. İlk günlerde hamsi ve palamut bereketi yaşayan balıkçılar, son günlerde ise ağları boş limana geri dönüyor. Geceden ava çıkan balıkçılardan bazıları ağların boş olması nedeniyle gece yarısında boş bir şekilde limana dönerken, bazıları ise bazıları ise sabahlara kadar avlanmalarına rağmen çok az balıkla geri dönüyor. Kimi balıkçılar ise biten yakıtları nedeniyle döndükleri limanda yakıtlarını alarak, bereketli olması umuduyla yeniden avlanmaya devam ediyor.

Sessizlik korkutuyor

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının beklenen dereceye düşmemesi nedeniyle hamsi, Marmara ve Ege denize kaçarken, palamudun da bu sene az olması balıkçıları kara kara düşündürüyor. Her sene bu mevsimlerde, balıkçı tekneleri ve yanaşan kamyonlar nedeniyle tıklım tıklım olan Bartın Limanı Tarlaağzı mevksinde bu günlerde yaşanan sessizlik ise balık dışında avlanma yapanları da korkutuyor.

Deniz salyangozu avlayan Sezai Karataş, "Arkadaşlar geceden çıktı, erkenden döndü galiba. denizde bir şey bulamadı galiba. Bu sezon geçen seneye göre daha sıkıntılı. Normalde buralar çok yoğun olurdu, hareketli olurdu. baksanıza kediler bile ortada görünmüyor, kayboldu" diye konuştu.

Deniz suyu sıcaklığının düşmesini bekliyorlar

Trol avcılığı yapan Kenan Cebeci ise, deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte bereketin daha artacağını ifade ederek, "İşler orta şekerli. mazot almaya geldik. Yakıt alıp, 2-3 ağ daha atıp, 10-15 kasa alabileceğimizi düşünüyorum. Hamsi Karadeniz'de yok, Marmara ve Ege'de var. Bu sene palamut yok. Geçen yılki palamudun 3'te biri yok. Mezgit, barbun, kalkan avlıyoruz. Havalar soğuyunca istavrit, çinekop, tirsi olur. Deniz suyu 16-17 derecede bu aralarda. Havalar soğuyunca hamsi olabilir" diye konuştu. - BARTIN