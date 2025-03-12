Deniz Portföy ve Oxtech Ventures'dan Atık Yönetimi Girişimi Fazla'ya Yatırım

Deniz Portföy ve Oxtech Ventures, teknoloji tabanlı atık yönetimi çözümleriyle atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmasına katkı sunan sosyal girişim Fazla'ya yatırım yaptı.

Deniz Portföy Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan (GSYF) sağlanan destek ile Fazla, ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendirirken, operasyonel kapasitesini artıracak. Aynı zamanda paydaşlarına sunduğu, döngüsel ekonomi prensiplerine uygun çözümlerle daha yüksek sosyal ve çevresel fayda oluşturabilecek. Deniz Portföy ve Oxtech Ventures, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen ilk Türk girişimi olan Fazla'ya gerçekleştirdikleri bu yatırımla, atıkların güvenli ve sürdürülebilir yönetimi için kaynak oluşturarak, finansal ve çevresel açıdan oluşacak olumsuz etkilerin azaltılmasına katkı sunuyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat, "Kaynak verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılmasına destek sunmak, Deniz Portföy olarak stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle, çevresel ve sosyal etkisi yüksek, teknoloji odaklı çözümler geliştiren girişimlere yatırım yapmayı önemsiyoruz. Fazla'nın sunduğu yenilikçi iş modelinin, ekonomiye ve çevreye sağladığı katkıların döngüsel ekonomi açısından önemli bir katma değer oluşturduğu kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

Oxtech Ventures Yönetici Ortağı Siret Ünsal yatırımla ilgili şu sözlere yer verdi: "Sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarında yenilikçi çözümler sunan girişimlerin büyümesine destek olmak bizim için son derece önemli. Gıda atığını azaltmaya yönelik teknolojik altyapısı ve etkili iş modeli ile Fazla, uluslararası arenada önemli ölçüde sosyal fayda oluşturabilecek potansiyelde bir girişim. Atık yönetimini kaynağında önleyen Fazla'ya desteğimiz ile de ekosistemin korunmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Fazla Şirket Kurucuları Olcay Silahlı ve Arda Eren ise yaptıkları ortak açıklamada: "Gıda, tekstil, kimyasal ve ambalaj atıklarını en aza indirerek yeniden kullanılmalarını ve ekonomiye kazandırılmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Deniz Portföy ve Oxtech Ventures gibi önemli paydaşların bu vizyona ortak olması sayesinde hem Türkiye'de hem de dünya çapında daha fazla katma değer oluşturabilecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL