Deniz Portföy, Sürdürülebilirlik Fonunu Devreye Aldı

Deniz Portföy, Serbest Yatırım Fonu'nu devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Deniz Portföy, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, Türkiye'de ilk olarak karbon ayak izini azaltma hedefini odağına alan şirketlerin yer aldığı fonlara yatırım yapan ESG Sürdürülebilirlik Serbest Yatırım Fonu'nu hayata geçirdi.

ESG Sürdürülebilirlik Serbest Yatırım Fonu (DLG), Avrupa Birliği Karbon Salınım Hakkı (EUA) ve Kaliforniya Karbon Salınım Hakkı (CCA) karbon kontrat ve endekslerini temel alan global fonlara yatırım yapma olanağı sağlıyor.

"Fon market anlayışımızı sürdürülebilirlik teması etrafında genişletiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Portföy Genel Müdürü Dr. Cem Önenç, 2023'ün başından bu yana ESG Sürdürülebilirlik Serbest Yatırım Fonu da dahil olmak üzere 13 yeni fon kurduklarını ve toplam 89 fona en çok nakit girişi ile sektörde ilk sıralarda yer aldıklarını bildirdi.

Yatırım dünyasının odağının giderek sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjilere yöneldiğini belirten Önenç, şunları kaydetti:

"Biz de Deniz Portföy olarak sürdürülebilirlik fonlarımız sayesinde müşterilerimize birikimlerini, dünyamızın geleceğini korumayı ve iklim kriziyle mücadelede büyük önem arz eden karbon ayak izini azaltmayı gündeminde tutan şirketlerde değerlendirme fırsatı sunuyoruz. Aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak konusundaki sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de sorumlu bankacılık yaklaşımımızdan ve sürdürülebilirlik prensiplerimizden sapmadan yatırımcılarımızın talep ve beklentileri doğrultusunda varlık seçimlerine destek olmaya devam edeceğiz."