Deniz Portföy, Blueit'e Sürdürülebilir Su Yönetimi Yatırımı Gerçekleştirdi

Deniz Portföy'ün sürdürülebilir teknoloji odaklı fonu Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), su ve atık su süreçlerinin dijital ortamda izlenmesi ve optimize edilmesine yönelik çözümler geliştiren Blueit'e yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Blueit'in endüstriyel işletmelere sunduğu veriye dayalı ve izlenebilir su yönetimi uygulamalarının çevresel ve operasyonel etkisini artırmayı hedefleyen yatırım, Deniz Portföy'ün doğal kaynakların etkin kullanımına odaklanan sürdürülebilirlik merkezli yatırım yaklaşımında önemli bir adım niteliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat, girişim fonlarının büyüme stratejisinin merkezinde, kaynak verimliliğini artıran çözümler, sürdürülebilir teknolojiler ve yenilikçi girişimlere verdikleri desteğin yer aldığını belirtti.

Alperat, "Bu çerçevede, su ve atık su süreçlerini dijital ortamda izleyerek kaynak yönetimini optimize etmeye yönelik çözümler geliştiren Blueit'in ekosisteme sağladığı katkıyı da son derece değerli buluyoruz. Blueit'in su yönetiminde verimliliği ve izlenebilirliği artıran teknoloji altyapısını güçlendirmesi ve operasyonel kapasitesini ileri taşımasına katkı sağlayacak bu yatırımı gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Oxtech Ventures Yönetici Ortağı Siret Ünsal da şirket olarak kaynak verimliliğini artıran teknolojileri desteklemeye önem verdiklerini aktardı.

Ünsal, Blueit'in ortaya koydounğu çözüme değer önerisinin de kendilerini ilk günden beri çok etkilediğini ve sürdürülebilirlik çözümlerinin hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir değer yaratma potansiyeli taşıdığını kaydetti.

Yatırımın, Blueit'in teknoloji altyapısını daha da günlendirmesine ve ölçeklenebilir modelinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını aktaran Ünsal, bu dönüşümün parçası olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Blueit Kurucusu Hülya Tomak da şirket olarak suyu dünyanın en stratejik ve değerli kaynağı olarak ele aldıklarını belirtti.

Artan su stresi ve hızla azalan kullanılabilir kaynakların, suyun hem çevresel hem ekonomik açıdan ektin biçimde yönetilmesini zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Tomak, şunları kaydetti:

"Biz bu bilinçle, su alanındaki çalışmalarımızı veriye, bilime ve teknolojik zekaya dayalı bir anlayışla şekillendiriyoruz. Deniz Portföy Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF'nin finansal ve stratejik desteğiyle; yapay zeka ve dijital teknolojiler aracılığıyla suyu daha verimli, izlenebilir ve sürdürülebilir hale getirme yolculuğumuzda yeni bir döneme adım atıyoruz."