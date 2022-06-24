DENİB, Turkish Towels ile Heimtextil Fuarına damga vurdu

Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Heimtextil Fuarı, 21-24 Haziran 2022 tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlendi. Denizli firmalarının 32 stant ile katılımcı olarak yer aldığı ve Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) Turkish Towels markasıyla 6. kez katılım sağladığı fuarda, Türk havlusuna ilgi oldukça yoğundu.

2022 yılının trendlerin belirlendiği; dünyanın çeşitli yerlerinden profesyonel alıcıların, tasarımcıların, stilistlerin, öğrencilerin ve basın mensuplarının da yer aldığı fuarda havlu, bornoz, nevresim, perde, döşemelik kumaş, duvar kağıdı, yatak örtüsü gibi ev tekstili ürünlerinin yanı sıra teknoloji ürünleri ve makineler de sergilendi.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli binlerce yıldır ticaretin önemli noktası olan ve ilk ihracatını da tekstil sektöründen yapan bir kent. Tarihten aldığı güç sayesinde geleceğe de emin adımlarla yürüyen Denizli, Heimtextil Fuarı'nda 2022 yılında da güçlü bir katılımla temsil ediliyor. Pandemi dönemi sonrasında ilk kez kapılarını açan Heimtextil Fuarı'nda ilimizin ev tekstili sektörünü tanıtmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Tam iki sene sonra paydaşlarımızla tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

180'in üzerinde ülkeye ihracat yapan ve ev tekstili sektörünün öncü kenti olan ilimiz, sektörel deneyimi ile son trendleri harmanlayarak dünyanın beğenisine sunuyor, ev tekstiline yeni bir bakış açısı getiriyor. Bugün itibariyle ülkemizin toplam havlu ve bornoz ihracatının yüzde 70'inden fazlası, nevresim ihracatının ise yüzde 55'i Denizli'den gerçekleştiriliyor. Denizlili katılımcıların yenilikçi ürünleriyle daha önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da yakından izleneceğini ve Heimtextil'e bir kez daha damga vuracağını söyleyebiliriz" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi