Denizli İhracatlar Birliği (DENİB), sürdürebilir geleceğe değinerek tekstil ve konfeksiyon, gıda, su ve kaynak ve enerji verimlilik gibi konuların ele alındığı "Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor" projesi eğitim programları başladı. Aynı zamanda Denizli'nin ocak ve eylül aylarında tekstil ve konfeksiyondaki ihracat verilerine aktaran Başkan Memişoğlu, "Tekstil ve konfeksiyonda, ocak ve eylül aylarında Denizli'de, 1 milyar 53 milyon ihracat yapıldı" dedi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), "Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor" projesi eğitim programı başladı. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Teknik Destek kapsamında, Denizli İhracatçılar Birliği'nin tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik yürüttüğü "Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor" projesi DENİB Hizmet Binasında bugün başladı. Toplamda 5 gün sürecek olan proje eğitiminde tekstil ve konfeksiyon, gıda, döngüsellik, su, kaynak ve enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izi ölçümleme konular ele alınacak. Toplamda 5 gün sürecek eğitimlerin en az 4 gününde yer alan katılımcılar için katılım sertifikası düzenleneceği belirtildi. Aynı zamanda Denizli'de tekstil ve konfeksiyon ihracatı hakkında konuşan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkan Memişoğlu, "2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye geneli tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 6,3 azalışla 20 milyar 630 milyon dolar oldu. Denizli'de ise aynı dönemde yüzde 2,3 azalışla 1 milyar 053 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

"Tekstil ve Konfeksiyonda, Ocak ve Eylül aylarında Denizli'de, 1 milyar 53 milyon ihracat yapıldı"

Ocak ve Eylül arasında Türkiye geneli ve aynı zamanda Denizli'deki tekstil ve konfeksiyon ihracatı hakkında bilgiler veren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu; Türkiye genelinde, 6,3 azalışla 20 milyar 630 milyon dolar olurken Denizli'de ise aynı dönemde yüzde 2,3 azalışla 1 milyar 053 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Aynı zamanda Denizli'nin tekstil ve konfeksiyon sektörü ihracatında ilk 10 ülkeye sıralandığında 7'sinin AB ülkesi olduğunu belirten Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Tekstil-konfeksiyon sektörünün ülkemiz ve ilimizdeki önemli konumuna belirtmek istiyorum. Türkiye genelinde, tekstil-konfeksiyon sektörü, otomotiv ve kimyevi maddeler sektörlerinden sonra üçüncü sırada yer alıyor. Yine ülke genelinde, ihracat birim değeri 1,50 dolarken, tekstil-konfeksiyon sektöründe 8 dolar seviyesinde. Denizli genelinde ise; tekstil-konfeksiyon, lokomotif sektör olarak lider konumunu sürdürüyor. İlimizin ihracat birim değeri 2,15 dolarken, tekstil-konfeksiyon sektöründe bu değer 9,6 dolar seviyesinde. Kısaca, tekstil-konfeksiyon sektörü katma değerli ihracatıyla ön sıralardaki yerine koruyor. İhracat rakamlarını değerlendirdiğimizde ise, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye geneli tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 6,3 azalışla 20 milyar 630 milyon dolar oldu. Denizli'de ise aynı dönemde yüzde 2,3 azalışla 1 milyar 053 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekstil-konfeksiyon sektöründe ihracatın sürdürülebilirliği, üretimin, istihdamın ve inovasyonun sürdürülebilirliği anlamına geliyor. İlimizin tekstil-konfeksiyon sektörü ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin payı yüzde 66 oranında. En fazla ihracat yaptığımız ilk 10 ülkeyi sıraladığımızda ise; ilk 10 ülkenin 7'sinin AB ülkesi olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, Avrupa Birliği'nde gerçekleşen sürdürülebilirlikle ilgili tüm gelişmeler Denizlili ihracatçıları çok yakından ilgilendiriyor. Avrupa pazarımızın devamlılığı için bu gelişmelerin yakından takibi ve uyum süreci için projemizi hayata geçirdik" dedi.

Tekstil ve konfeksiyon hakkında bilgileri aktaran ve aynı zamanda projedeki eğitimin 5 gün süreceği ve adım adım eğitimde nelerin aktarılacağını dile getiren Başkan Memişoğlu, "GEKA 2024 yılı teknik destek programı kapsamında bu sene belirlenen temalar; Dijital ve Yeşil Dönüşüm, Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı olarak belirlendi. Yeşil dönüşümün tekstil ve konfeksiyon sektörleri için bir tercih değil zorunluluk olması, ayrıca, bu sektörlerde kadın çalışan oranının da yüksek olması programda yer almak istememizin diğer sebebi oldu. Tekstil-konfeksiyon sektörü, herkesin günlük hayatında kullanılıyor. Kıyafetler, mobilyalar, koruyucu ekipmanlar, medikal giysiler gibi oldukça geniş bir yelpazede sektör ürünleri ile karşılaşıyoruz. Tekstil ürünlerine yönelik artan su ve enerji ihtiyacı, çevre üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Gıda, inşaat ve ulaşımdan sonra çevresel etkisi yüksek olan dördüncü sektör olarak sıralanıyor. Su ve kaynak tüketimi açısından da üst sıralarda yer alıyor. Projemizde genel olarak ele almak istediğimiz konular sürdürülebilirlik ana ekseninde, döngüsellik, su, kaynak ve enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izi ölçümleme gibi konular oldu. Toplamda 5 gün sürecek olan eğitim programının ilk kısmı Tekstil/Konfeksiyon Sektöründe Sürdürülebilirlik, Yaşam Döngüsü Analizi ve Döngüsel İş Modelleri ile Tekstil/Konfeksiyon Sektöründe Enerji Verimliliği, Yönetimi ve İyi Uygulama Örnekleri başlıklarıyla 23-24 Ekim 2024 tarihlerinde tamamlanacak. Eğitim projesinin ikinci kısmı ise Tekstil/Konfeksiyon İşletmelerinde Su, Atık Yönetimi ve Endüstriyel Simbiyoz, Yenilenebilir Enerji ve Karbon Azaltım Sertifikaları ile Karbon Ayak İzi Ölçümleme ve Raporlama başlıklarıyla Kasım ayı içerisinde 3 gün olarak planlanıyor" şeklinde konuştu.

Toplamda 5 gün sürecek olan projenin en az 4 gününde yer alan katılımcılar için katılım sertifikası düzenleneceğini belirten Başkan Memişoğlu, "Eğitim programının ilk gününde, sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutuyla başlanarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 17 maddesine kapsamlı bir şekilde değinildi. Ardından, küresel karbon salımının yüzde 10'undan sorumlu olan ve bu oranın 2030 yıllarına gelindiğinde yüzde 60 seviyelerine çıkacağı beklenen moda endüstrisinin üretim sürecine giriş yapılarak değer zinciri analizi yapıldı. Sektörün sürdürülebilirliğinin artması için işletmelerde atılması gereken temel adımlardan bahsedilen eğitim programında yaşam döngüsü değerlendirilmesi kapsamlı bir şekilde yapıldı. Eko tasarım ilkeleri, araçları ve gerekliliklerine de detaylı bir şekilde yer verilerek temel öneriler anlatıldı. Döngüsel ekonomi ve tekstil-konfeksiyon sektöründe döngüsel iş modellerine de değinilen eğitim programı yarın sektörde enerji verimliliği, enerji yönetimi ve iyi uygulamalar başlığında devam edecek. "Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor" Projesi eğitim programının ilk gününde ilgi oldukça yüksekti. Firmaların sürdürülebilirlik, kalite kontrol, üretim, insan kaynakları ve idari işler departmanları personelinin yoğun bir şekilde katılım sağladığı eğitim programı karşılıklı etkileşim ile tüm gün boyunca interaktif bir şekilde devam etti. Toplamda 5 gün sürecek olan projenin en az 4 gününde yer alan katılımcılar için katılım sertifikası düzenlenecek olup Kasım ayı takvimi için web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz" dedi. - DENİZLİ