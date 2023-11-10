DENİB, Polonya'da Yurt Dışı Pazarlama Programını Başarıyla Tamamladı

Polanya'da düzenlenen "Yurt Dışı Pazarlama" programı DENİB tarafından başarıyla tamamlandı. Program kapsamında açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli İhracatçılar Birliği olarak, Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle yılın son aylarında da çeşitli sektörlerimizin yurt dışı tanıtımları için faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 08-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Polonya/Varşova'da ev tekstili sektörüne yönelik olarak UR-GE yurt dışı pazarlama programı düzenledi. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle, Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen "Denizli Ev Tekstili Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı, Uluslararası Rekabet Geliştirme (UR-GE) Projesi" kapsamında proje üyesi 9 firma ve 17 kişiden oluşan heyet Başkent Varşova'da, Polonya'nın önde gelen satın alımcılarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Polonya'dan 28 alıcı firma ile yaklaşık 100 ikili iş görüşmesinin düzenlendiği programı T.C. Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Polonya Ticaret Müşavirleri Betül Büke Karaçin ve Nevra Genç ziyaret ederek söz konusu programın başarılı geçmesi temennilerini ilettiler.

Aynı zamanda Ptak Warsax Expo Fuar Merkezinin de ziyaret edildiği ve fuar yönetimiyle görüşmenin gerçekleştirildiği yurt dışı pazarlama programına ilişkin DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ülkemizin Polonya'ya ihracatı 2022 yılında yüzde 17,5 oranında artışla 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ise ihracat rakamımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında artışla 4,8 milyar dolara ulaştı. Polonya'ya ülkemizin tekstil-konfeksiyon ihracatı 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 oranında azalarak 669 milyon dolar oldu. 2023 yılının ilk 10 ayında ise ülkemizin söz konusu sektörden ihracatı yüzde 17 oranında artışla 671 milyon dolar seviyesinde seyrediyor. Denizli'nin Polonya'ya ihracatı ise; 2022 yılında yüzde 2,5 oranında artışla 67,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 17 azalışla 48,3 milyon dolar oldu. İlimizin Polonya'ya olan tekstil-konfeksiyon sektörü ihracatını değerlendirdiğimizde ise; 2022 yılında 21 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, 2023 yılının ilk 10 ayında ise 14 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. Polonya Avrupa'da önemli bir Pazar konumunda. Bulunduğu lokasyon itibariyle ticaretin Avrupa'ya açılan kapısı diyebiliriz. Aynı zamanda 40 milyonluk nüfusuyla önemli bir potansiyeli barındırıyor. Son yıllarda ülkenin tekstil-konfeksiyon ithalatında yukarı yönlü bir ivmelenme var. DENİB'in UR-GE kapsamındaki ilk yurt dışı pazarlama programını 2014 yılında Polonya'ya gerçekleştirmiştik. O zamandan bu zamana Polonya'nın hem çok gelişmiş olduğunu hem de Avrupa pazarı için öneminin ulaştığı boyutu daha iyi anlama şansımız oldu. Polonya'ya ihracatımızın önümüzdeki dönemde, gerçekleştirdiğimiz yurt dışı pazarlama programların da desteğiyle giderek artacağına inanıyorum. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle yılın son aylarında da çeşitli sektörlerimizin yurt dışı tanıtımları için faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta Rusya'ya yönelik yurt dışı pazarlama programımızı icra edeceğiz" - DENİZLİ