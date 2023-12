DENİB Design Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması Sonuçları Açıklandı

DENİB Desing Ev ve Banyo Tekstili Tasarım yarışmasında ödül kazanan tasarımlar belli oldu. Banyo ve ev tekstili tasarımlarıyla yarışmayı kazanan genç tasarımcılar para ödülünün yanı sıra yurt dışında tasarım eğitimine başvurma imkanı kazandı. Açılış konuşmasında DENİB Başkanı Memişoğlu, Denizli ihracatının 4,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) koordinatörlüğünde bu yıl DENİB Design Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nın 3'üncüsü düzenlendi. Geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, ev ve banyo tekstili sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesine teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak ve Denizli'nin marka ve tasarım merkezi olması hedefinden yola çıkan yarışmaya ilgi ise her geçen yıl artarak devam ediyor. 6-7 Aralık tarihlerinde Denizli'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, üretimleri tamamlanan tasarımlar, her finalist için hazırlanan ayrı stantlarda halka açık sergilenerek ilgilenenlerin beğenisine sunuldu. Tekstil sektörünün ve tasarım camiasının önde gelen isimlerinin ve protokolün katılımlarıyla gerçekleşen final gecesinde yarışmanın kazananları belli oldu.

Denizli ihracatının 4,7 milyar dolara ulaştı

Ocak ayında Denizli ihracatının 4,7 milyar dolara ulaştığını ifade eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ocak ve Kasım ayları arasında kent ihracatının 3,8 milyar dolar olduğunu söyledi. 25 farklı sektörle 3 bine yakın ürün grubunu 185 ülkeye ihraç ettiklerini vurgulayan Başkan Memişoğlu, ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılara teşekkür etti. Tasarımın her firmanın ana stratejileri arasında yer alması gerektiğini söyleyen Başkan Memişoğlu, "Tasarımı, sektörümüzün dinamizmini belirleyen ve her firmamızın ana stratejileri arasında yer alması gereken temel konular arasında görüyorum. İhracatımızı katma değerli bir şekilde yapmanın da küresel rekabette ön plana çıkmanın yolu da tasarımdan geçiyor. Ev ve Banyo Tekstili kategorilerinde birbirinden değerli tasarımları sizlerin beğenilerine sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yenilikçi ve vizyoner tasarımcıların potansiyellerini ortaya çıkarmak adına düzenlediğimiz yarışmalarımızın sektöre önemli kazanımları olduğunu düşünüyorum. Tekstil-konfeksiyon sektörünün alt grubu olan ev tekstili ilimizin deneyim sahibi olduğu güçlü bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kadın istihdamı konusunda fark oluşturan sektör, katma değerli ihracatıyla da dikkat çekiyor" dedi.

Para ödülünün yanı sıra yurt dışı eğitimi imkanı kazandılar

Denizli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen 14 finalistin tasarımları tekstil sektörünün önemli isimleri jüri üyesi olarak ortaya çıkan ürünleri değerlendirildi. Dönüşümün Büyüsü temasıyla düzenlenen yarışma, öğrencilere yönelik olarak 2 kategoride ev tekstili ve banyo tekstili alanında finale kalan 14 finalistin 14 tekstil firmasıyla eşleştirilerek üretimleri gerçekleştirildi. 2 kategoride değerlendirmeye tabi tutulan tasarımlar arasından derece giren isimler belli oldu. Genç tasarımcılar, yarışmada para ödülü yanı sıra yurt dışında tasarım eğitimine başvurma imkanını kazandılar. Ev tekstili kategorisinde Hope to Fly projesiyle Edibe Zehra Kanıbol 1'inci, After US projesiyle Sedef Biricik 2'nci, Payidar Kökler projesiyle Sena Çiftçi 3'üncü oldu. Banyo tekstili kategorisinde Akköprü Macerası projesiyle Ivanna Zhydenko 1'inci, Derin Anlam projesiyle Dilek Selçuk 2'nci, Habitat Projesiyle Sevde Ecem Gürbüz 3'üncü oldu. - DENİZLİ