DENİB DESIGN 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nda Finalistler Belli Oldu

Denizli'yi tasarım ve marka şehri haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen DENİB DESIGN 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nda finale kalan 14 yarışmacı belli oldu. Yarışmanın teması 'Dönüşümün Büyüsü' olarak belirlendi.

Denizli'yi tasarım ve marka şehri haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen DENİB DESIGN 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nda finale kalan 14 yarışmacı belli oldu.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından Denizli'yi tasarım ve marka şehri haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen DENİB DESIGN 3. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nın finalistleri, mülakat ve bilgilendirme toplantısında belli oldu. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu yönetiminde düzenlenen toplantıda DENİB Design Tasarım Yarışması Komite Başkanı Mukaddes Başkaya, DENİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve komite üyesi İbrahim Uzunoğlu, DENİB Design Tasarım Yarışması Komite Üyesi Osman Nuri Kes, Moda Tasarımcısı Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu, MOTAD (Moda Tasarım Derneği) Başkanı Betül Eren Işık, iç mimar Sercan Selim Karakaş'dan oluşan jüri heyeti, ev ve banyo tekstili kategorilerindeki toplam 28 projeyi detaylı bir şekilde inceleyerek değerlendirmede bulundu.

"Dönüşümün Büyüsü" temasıyla gerçekleşen yarışmada finale kalan 14 projenin dikimi ve koleksiyon haline getirilmesinde, Denizli tekstil firmaları tarafından üretilmesi ve ihracatı yapılan ürünlerde kullanılan havlu dokuma, bez dokuma ve örme kumaş çeşitlerinden materyallerin ve baskı-boya çalışmalarının kullanılması hedefleniyor DENİB Design Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Mukaddes Başkaya yaptığı açıklamada; "DENİB olarak özelde Denizli'de olmak üzere, ülke genelinde tekstil sektöründe yeni tasarımcıların yetişmesini sağlamak, yetişen tasarımcıların ülke ihracatına katkıda bulunması amacıyla farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz yarışmamızda finale kalan tasarımcıları firmalarımızla eşleştirerek, tasarımlarını koleksiyonlara eklemek için çalışıyoruz. Denizli'nin markalaşma yolculuğunda sektöre yenilikçi, katma değeri yüksek, inovatif ürünler kazandırma amacındayız. Türk tekstil sektörünün dünya çapında önemli bir bölümünü oluşturan ev ve banyo tekstili üretimini tasarımcıların bakış açısıyla geleceğe taşıyacağına inandığımız yarışmanın bu yıl ki teması "Dönüşümün Büyüsü". Bu temayla Cumhuriyetimizin 100. Yılında "suya, toprağa ve yeşile saygı" diyerek Denizli'nin bu dönüşümün bir parçası haline gelmesi yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Yarışmanın tekstil sektörüne tasarım alanında önemli kazanımlar sağlayacağına inancımızın çok yüksek olduğunu vurgulamak isteriz. Finale kalan tüm finalistlerimize bundan sonraki süreçlerde başarılar dileriz. " dedi. - DENİZLİ