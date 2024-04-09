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DENİB Başkanı Memişoğlu: Bereketli geçen Ramazan ayının ardından bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz

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DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Bereketli geçen Ramazan ayının ardından bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz" dedi.

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Memişoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı sadece paylaşım duygumuzu artırmıyor, aynı zamanda dayanışmanın güzelliğini de bizlere hatırlatıyor. Sahip olduğumuz nimetleri anlamamıza vesile oluyor. Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız şu günlerde heyecan ve mutlulukla bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nda ailemiz, dostlarımız ve arkadaşlarımız ile daha da yakınlaşmanın sevincini yaşayacağız.

Bu sene Ramazan ayını da kapsayan yılın ilk çeyreğinde ihracat hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz. Ocak ve şubat aylarında sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 6,1 artan ihracatımız mart ayında eksik iş günü sayısı dolayısıyla etkilense de yılın ilk çeyreğini yüzde 1,4 artış ve 1 milyar 075 milyon dolar ihracat değeriyle tamamladık. 29 Mart 2024 tarihinde ise günlük 37,6 milyon dolar ile son 9 ayın en yüksek günlük değerine ulaştık. Ramazan ayının bereketi ihracatımıza da yansıdı.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayına sağlık ve huzur içinde tekrar kavuşmamız ümidiyle, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle, ihracat yolculuğumuza bayram sonrasında aralıksız devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı İhracat Denizli İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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