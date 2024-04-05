DENİB 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

DENİB üyeleri 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, divan heyetinin seçilmesiyle devam etti.

Olağan Genel Kurul toplantısında DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli ihracatına ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulunarak; "2023 yılı Denizli geneli ihracatımız yüzde 10,8 oranında azalışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu noktada, ihracat daralmasında yaşanan jeopolitik gerilimler, küresel enflasyon ve enflasyonla mücadele için alınan önlemler, sıkı para politikaları, PMI ve İhracat İklim Endeksinin art arda eşik değer olan 50'nin altında seyretmesi, taleplerde daralma, özellikle hazır giyim/ev tekstilinin öncelikli sektör olmamasıyla tüketici tercihlerinin değişmesinin etkili olduğunu belirtmek istiyorum. Denizli'den 2023 yılında 26 farklı sektör ve 2.905 farklı ürün grubunda 185 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Tekstil-Konfeksiyon sektörünün toplam ihracatımızdaki payı 1,4 milyar dolar ile yüzde 33,3, kablo sektörünün payı 812 milyon dolar ile yüzde 19,4, bakır tel sektörünün payı 568 milyon dolar ile yüzde 13,6, tarım sektörünün payı 333 milyon dolar ile yüzde 7,9 ve son olarak doğal taş sektörünün payı 252 milyon dolar ile yüzde 6 olarak kayıtlarımıza geçti. Ayrıca, 2023 yılında yaş meyve sebze, kuru meyve, fındık, hububat sektörlerinde dikkat çekici ihracat artışları yaşandı. 2023 yılında Denizli'den en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke İngiltere, ABD ve Almanya olarak sıralandı. Denizli yıl genelinde en fazla ihracat yapan il sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu. Her sene 300'e yakın yeni ihracatçı, 1.700 aktif ihracatçı sayımız ile toplam üye sayımız 5.000'e yaklaşmış durumda. Ben de bu vesileyle tüm ihracatçılarımıza sağladıkları katkıdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 2024'te ise ihracata iyi başladık. Ocak ve şubat aylarında artan ihracatımız martta eksik iş günü nedeniyle azaldı. Yılın ilk çeyreğinde ise ihracatımız, küresel finans piyasalarında yaşanan sıkı para politikalarına rağmen yüzde 1,4 arttı ve 1 milyar 075 milyon dolar oldu" dedi.

Denizli havlu, bornoz, nevresim ve işlenmiş doğal taş grubunda ülke çapında zirvede yer alıyor

Denizli'nin ülke geneli sıralamalarda ilk sıraya yerleştiren ürün gruplarına değinen Başkan Hüseyin Memişoğlu, "Havlu grubunda 400 milyon dolarlık yıllık ihracat değerimiz ile ülke genelinde ihracatın yüzde 75'ini üstleniyoruz. Nevresim grubunda ilimizden 250 milyon dolar değerinde yıllık ihracat yapılıyor. Bu değerle ülkemizin toplam nevresim ihracatının yüzde 55'i ilimizden gerçekleşiyor. Yine bornoz grubunda ilimizden gerçekleşen 135 milyon değerinde yıllık ihracat ülke geneli ihracatın yüzde 66'sına tekabül ediyor. Havlu, nevresim ve bornoz ihracatında ilimiz Türkiye birincisi. Aslında ev tekstili ürünlerinde ihracattan aldığımız pay çok daha yüksek seviyelerde. Bazı ürünler Denizli'de üretilse de İstanbul, Bursa ve Gaziantep firmaları üzerinden ihraç ediliyor. İşlenmiş doğal taşta 213 milyon dolar yıllık ihracatımız ile ülke genelinde lider konumundayız. Ayrıca, emaye bobin teli ve kablo grubunda ilimiz yüzde 24 pay alarak ülke genelinde ikinci sıraya yerleşti. İlimizden çeşitli sektörlerden farklı ürünler de ihraç ediliyor. DENİB olarak dikkat çeken sektör ve önde gelen ürün haberlerimizi düzenli olarak yayınlamaya ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Örneğin, Denizli'de fındık üretilmemesine rağmen 2023 yılında 8,3 milyon değerinde fındık ihracatı yapılması, kekik üretiminin yüzde 90'ından fazlasının ilimizde gerçekleşmesi, 2023 yılında 17,5 milyon değerinde cam ihracatı yapılması gibi birçok farklı ürün grubu ve sektörden önemli verileri derliyoruz" diye konuştu.

DENİB iletişim faaliyetleri yoğun bir şekilde sürüyor

DENİB'in geçtiğimiz mayıs ayından itibaren çeşitli iletişim faaliyetlerine ağırlık verdiğini belirten Başkan Memişoğlu, "Birliğimizce hazırlanan 'İhracat 101' isimli dijital kitapçık, özellikle uluslararası yolculuklarına yeni başlayan ya da başlamak isteyen firmalar için kılavuz niteliği taşımakla beraber mevcut ihracatçı firmalarımızın ihtiyacı olabilecek çeşitli bilgi, mevzuat ve uygulamalara yer veriyor. Ayrıca, ihracata yeni başlayan, başlamak isteyen ya da mevcut ihracatını geliştirmek isteyenler için ilham niteliği taşıması adına üyelerimiz arasında farklı ihracat hikayeleri olan, değişik sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla röportaj yaparak sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. İletişim ve tanıtım faaliyetlerimiz çerçevesinde önde gelen sektörlerimize yönelik tanıtım filmlerimizin hem Türkçe hem de İngilizce versiyonlarını hazırladık. Tekstil-konfeksiyon, bakır tel-kablo-emaye bobin teli, doğal taş, makine ve tarım sektör filmlerine ek olarak Birliğimizi ele alan genel tanıtım filmi de üyelerimize sunuldu. Özellikle düzenlediğimiz alım ve sektörel ticaret heyetlerinde ve katılmış olduğumuz fuar organizasyonlarında ürünlerimizi ve ihracatımızı tanıtmak amacıyla filmlerimize etkin bir şekilde yer veriyoruz. Her sene temmuz ayı içerisinde ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık veriler ile ocak ayı içerisinde bir önceki yılın genelini ele alan verileri üyelerimize sunuyor, web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Doğal taş, tarım, bakır tel-kablo-emaye bobin teli, makine ve tekstil-konfeksiyon sektörlerine yönelik olarak düzenlenen değerlendirme raporlarında Türkiye'nin ve ilimizin ihracat rakamları, ülke bazlı rakamlar, sektörün toplam ihracatımızdan aldığı pay, sektörden ihracat yapan firma sayıları gibi veriler yer alıyor. Her ay yayınladığımız güncel ekonomi verileri bülteni ile de o ay içerisinde yayınlanan en güncel makroekonomik verileri üyelerimiz için derleyerek sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve e-posta aracığıyla sunuyoruz" dedi.

"Yurt dışı pazarlama, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimiz sürüyor"

Alıcılarla bire bir temas kurulan fuar ve heyet organizasyonlarına aktif bir şekilde devam edildiğini belirten Başkan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Denizli İhracatçılar Birliği olarak 2023 yılı Nisan ayından bu yana 13 farklı ülkeye 4 ticaret heyeti, 4 alım heyeti, 6 fuar katılımı ve 7 UR-GE heyeti olmak üzere 21 adet yurt dışı pazarlama etkinliği düzenledik. 'İş Çevikliği' mottosuyla 2024 yılına yeni formatıyla başlayan DENİB Akademi etkinliklerine Akademi Master, Akademi Junior, Akademi Girişimci ve Akademi Profesyonel olarak 4 ayrı kategoride programlarımıza devam ediyoruz"

Yılın geri kalanında planlanan faaliyetlerden de bahseden Hüseyin Memişoğlu: "Bayramdan hemen sonra 16-18 Nisan tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri/Dubai'de Middle East Energy 2024 Fuarına Birlik olarak katılım sağlayacağız. Yine bu ayın sonunda Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışmamızın ödül törenini gerçekleştireceğiz. Mayıs ayı içerisinde ev tekstiline yönelik düzenlenen Hometex fuarında da Birlik olarak yerimizi alacağız. Ayrıca, önümüzdeki Eylül ayında İtalya'nın Verona kentinde doğal taş sektörüne yönelik düzenlenen Marmomac fuarına katılmayı düşünüyoruz. Genel Kurul Toplantımızın Birliğimize ve üyelerimize hayırlı olması temennisiyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ