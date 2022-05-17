Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor - Haberler

Şimdiye kadar başlatılan 3 fazda 55 ilde öğrencilere eğitimler veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, son faz çerçevesinde 26 ilde daha açılarak "81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefine ulaşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza geleceğin teknolojilerini öğrettiğimiz Deneyap Atölyeleri 26 ilde daha açılıyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferleri olacak gençlerimizi ücretsiz eğitimler verdiğimiz Deneyap'a başvurmaya davet ediyoruz" İfadelerini kullandı.

"Deneyap Türkiye" projesinin 4. fazı çerçevesinde 26 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. 2022'de ilk faz çerçevesinde açılan atölyeler dahil olmak üzere toplam 42 ilde öğrencilere teknoloji eğitimleri verilecek.

Bu çerçevede Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerindeki atölyelerde eğitim almaya hak kazanan öğrencileri belirlemek üzere sınav gerçekleştirilecek.

Başvurular 31 Mayıs 2022 tarihine kadar, www.deneyap.gov.tr adresinden ücretsiz şekilde yapılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi