Denetim firması KPMG'nin Frankfurt ofislerine 'Cum-Ex soruşturması' baskını

BERLIN (AA) –Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG'nin Frankfurt ofislerinde, Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum-Ex soruşturması kapsamında arama yapıldı.

BERLIN (AA) –Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG'nin Frankfurt ofislerinde, Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum-Ex soruşturması kapsamında arama yapıldı.

Köln Savcılığı tarafından yürütülen Cum-Ex skandalı soruşturması kapsamında savcılar, vergi müfettişleri ve polislerin aralarında bulunduğu 60 yetkili tarafından KPMG'nin Frankfurt'taki ofislerinde arama gerçekleştirdi.

Köln Savcılığı tarafından, söz konusu skandala ilişkin soruşturma kapsamında, geçen yıllarda Cum-Ex olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Münih, Hamburg ve Frankfurt'taki Barclays ve yatırım bankası Merrill Lynch'in şubeleri de dahil birçok finans kurumunun binasında arama yapılmıştı.

31 Ağustos'ta ise merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası JPMorgan Chase & Co'nun Frankfurt ofisleri arandı.

Alman yetkililer, KPMG ofislerinde Cum-ex işlemlerine ilişkin vergi danışmanlık hizmetlerini hedefliyor. Yetkililer, daha önce şirkette avukat ve vergi danışmanı olarak görev yapan 5 kişinin de evlerin de arama yaptı.

KPMG ise, aramaya yönelik, Alman yetkililerle tam iş birliği içerisinde olduklarını bildirdi.

Almanya'da "tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı" olarak bilinen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.

Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Gerhard Strate, şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher'ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş, iki SPD'li politikacıyı 2016'da Hamburg merkezli Warburg Bankas'ının Cum-ex hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon avroluk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.

Alman basınında da Scholz'un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası'nın ise SPD'ye 2017'de 45 bin avrodan fazla bağış yaptığı ifade edilmişti.

Scholz, 19 Ağustos'ta Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin skandala ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 döneminde milyarlarca avro zarara uğratıldığını belirtiyor. Alman yetkililerine göre, soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1.000 şüpheliyi kapsıyor.