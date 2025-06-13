Denetim Eşik Değerleri Güncellendi

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Bağımsız denetimle ilgili kriterler güncellendi. Aktif toplam için 300 milyon lira, yıllık net satış hasılatı için ise 600 milyon lira eşiği belirlendi. Yeni düzenlemeler, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.

Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesindeki kriterler, aktif toplam için 300 milyon lira, yıllık net satış hasılatı için ise 600 milyon lira olarak güncellendi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, genel denetim kriterleri için eşik değerler aktif toplam için 300 milyon lira, yıllık net satış hasılatı için ise 600 milyon lira olarak tespit edildi.

Karara eklenen geçici maddeye göre ise 2024 hesap dönemi için denetime tabi olma veya denetim kapsamından çıkma hususlarında ilgili hesap döneminde geçerli olan eşik değerler dikkate alınacak.

Yeni usul ve esaslar, 1 Ocak 2025 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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