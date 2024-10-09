Demirci'de Kestane Hasadı Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kestane hasadı başladı.

İlçeye bağlı Çanakçı, Rahmanlar, Mahmutlar, Yarbasan, Ahatlar, Küpeler ve Kargınışıklar mahalleleri başta olmak üzere 20'ye yakın mahallede üretilen kestane için çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarlalarına gidiyor.

Sırıklarla çırpılan kestaneler yere düşürülüyor. Düşen kestane kozalakları toplanıyor.

Kestaneler kuyularda 1 ay gibi süre bekletildikten sonra Bursa başta olmak üzere İzmir, Ankara ve İstanbul'dan gelen tüccarlara satılacak.

İlçede kestane hasadı kasım ayı sonuna kadar sürecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçenin yüksek rakımının kestanenin kalitesini olumlu etkilediğini belirtti.

Bu yıl beklenen rekoltenin 850 ton civarında olduğunu kaydeden Şenyurt, "Özellikle Mahmutlar, Çanakçı, Rahmanlar ve Söğütçük mahallelerinde çiftçiler her yıl yeni kestane fidanı dikerek üretim alanını genişletiyorlar. Demirci'de üretilen kestanenin çoğu şekerlemede kullanılıyor." dedi.

Çanakçı Mahalle Muhtarı Şerif Dönmez ilçede kestane üretiminin en yoğun olduğu mahallenin Çanakçı olduğunu ifade ederek, "Bu yıl ürünümüz çok bol. Kestanemiz, soyumu güzel olmasından dolayı şekerlemeye gidiyor. Sadece mahallemizde yılda ortalama 70 ton civarı çıkıyor." diye konuştu.

Hasan Şengül de 15 yıldır kestane üreticiliği yaptığını, kestanenin gördüğü talepten memnun olduklarını kaydetti.