Demirağ OSB'de Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Sivas merkeze 25 kilometre mesafede bulunan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Alt yapı ve üst yapının yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Fabrikalar bir bir yükseliyor, tamamlandığında 40 bin kişiye istihdam sağlayacak

SİVAS - Sivas merkeze 25 kilometre mesafede bulunan ve yatırımın yeni rotası olan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 28 Aralık 2021 tarihinde Cazibe Merkezleri Programı çerçevesine alınarak teşvik süresi de 2024 yılı sonuna kadar uzatılan Demirağ Osb'nin alt yapı çalışmaları son hızla devam ediyor. 6 bin ila 212 bin metrekare arasında değişiklik gösteren 225 parselin bulunduğu Demirağ Osb'de 173 parselin tahsisi yapılırken, bölgedeki altyapı çalışmalarında da büyük ilerleme kaydedildi. Kanalizasyon, yağmur suyu, drenaj, kamera sistemi, telekomünikasyon ve enerji altyapısı gibi birçok işte sona gelinen bölgede, alt yapı ve üst yapının yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de Ulaş ilçesi Tecer Dağı'ndan Demirağ Organize Bölgesine verilecek su hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Memba suyu niteliğindeki Tecer Dağı Beşgözeler mevkiinden 30 litre/saniyelik içme ve kullanma suyunun tahsisinin gerçekleştirildiğini belirten Vali Şimşek, bölgeye 15 bin tonluk su deposu yapıldığını, Tecer Dağından Demirağ Osb'ye uzanan hat çalışmalarında da yüzde 80'lik bir seviyeye ulaşıldığını vurguladı.

"Altyapı hizmetlerinin yılbaşına kadar tamamlanacağını düşünüyoruz"

Sivas'ın yükselen değeri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımın yeni rotası olduğunu belirten Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, "Elektrik, doğalgaz, su ve yol gibi altyapı hizmetlerinin yılbaşına kadar tamamlanacağını düşünüyoruz. Yol yapım ve aydınlatma çalışmalarında büyük mesafe kaydedildi. Bölgede ağır vasıtaların verebileceği tahribatların önüne geçmek maksadıyla kentte ilk kez Körtuzla - Demirağ OSB - Hasbey - Tutmaç grup köy yolunda 3 kilometrelik silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması hayata geçirildi. OSB içerisinde ise 28 metre genişliğinde yaklaşık 10 kilometrelik bölünmüş yol, 18 metre genişliğinde de 19 kilometre tek şerit yol inşa edildi. Yapılan çalışmalarla toplam 32 kilometre uzunluğunda bölgeye yol kazandırılmış oldu" dedi.

"Son parseller yatırımcılarını bekliyor"

Demiryolu kılçık ağlar ile bölgedeki fabrikaların vagonlara yükleme yapıp, hızlı ve daha ekonomik ulaşım imkanı sağlayacaklarını vurgulayan Vali Yılmaz Şimşek, "Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde arazi bazında yüzde 83'e yakın tahsis gerçekleşmiş oldu. Bölgede 6 firma üretime geçerken şu ana kadar da bin 300 kişiye istihdam sağlandı. Diğer yandan 16 firma inşaat, 19 firma yapı ruhsatı, 62 firma proje, 11 firma da tahsis işlemlerini sürdürüyor. Türkiye'nin önde gelen birçok firmasının yatırım gerçekleştirdiği Demirağ OSB'de son parseller de yatırımcılarını bekliyor" diye konuştu.

Vali Şimşek, "Demirağ OSB'de şuan yer tahsisi yapılan firmalar üretime geçtiğinde 23 bin kişi istihdam edilecek. Bölge tamamen üretime geçtiğinde ise yaklaşık 40 bin kişinin istihdamını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.