Demir Yolu İle İhracat Taşımalarında Rekor Artış

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/MERTKAN ORUÇ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de geçen yıl sınır kapılarından 2 milyon 104 bin ton, liman bağlantılı 4 milyon 562 bin ton olmak üzere demir yoluyla 6 milyon 666 bin ton ihracat taşıması yapıldığını belirtti.

Uraloğlu, AA muhabirine geçen yıl demir yolu ile yapılan ihracat taşımalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de 2024'te yaklaşık 4,6 milyon ton liman bağlantılı kombine ihraç taşıması gerçekleştirildiğini bildiren Uraloğlu, "İthalat kapsamında da 3,2 milyon ton kombine yük taşıması yapıldı. 2024'te ithalat ve ihracat olmak üzere toplam 7,8 milyon ton liman bağlantılı kombine yük taşımacılığı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, demir yolu sisteminin, yüksek emniyet düzeyi, sürdürülebilir maliyet avantajları, planlı ve konforlu seyahat imkanlarıyla ulaşım ağının vazgeçilmez parçası olduğunu söyledi.

Demir yoluyla ihracat taşımalarının, hem sınır kapılarından hem de limanlara demir yolu bağlantısıyla kombine yapıldığını anlatan Uraloğlu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde geçen yıl demir yollarıyla sınır kapılarından 2 milyon 104 bin ton, liman bağlantılı 4 milyon 562 bin ton ihracat taşıması gerçekleştirildi. Böylece, demir yoluyla 6 milyon 666 bin ton ihracat taşıması yapıldı. Demir yoluyla ihracat Bakü-Tiflis-Kars (Canbaz/Ahılkelek), İran (Kapıköy) ve Avrupa (Kapıkule) sınır kapılarından gerçekleştiriliyor. Liman bağlantılı demir yolu ihracatı da Atakaş ve Aliağa limanları, Mersin International Port (Tırmıl), İsdemir, Assan, Gübretaş, Ekinciler iskeleleri, Limak Port, Çelebi Port (Bandırma), TCDD Alsancak Limanı, Safi Port, DP World, Evyap Port, Tekirdağ Asya Port, Samsun Port, Samsun Yeşilyurt Limanı, NemPort, Zonguldak TTK ve Çatalağzı Eren limanlarından gerçekleştiriliyor."

"Yük taşımacılığında en yüksek pay cevher ve metal artıklardan oluştu"

Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu ağını güçlendirmek için çalışmalara durmaksızın devam ettiklerini belirterek, yakın zamanda Türkiye'nin bölgesel demir yolu bağlantısını güçlendirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için 2,4 milyar avroluk dış finansman temin edildiğini hatırlattı.

Gelecekte karşı karşıya kalınacak iklim kriziyle etkin mücadele edebilmek ve dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmek için demir yolu altyapı yatırımlarının artırılmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, "Karasal taşımacılıkta demir yolunun payını artırmak, üretici ve sanayicilere rekabet avantajı sağlamak, maliyetleri azaltmak ve sürdürülebilir bir lojistik yapıyı teşvik etmek öncelikli hedeflerimizden." diye konuştu.

Uraloğlu, bu doğrultuda, liman bağlantılarının güçlendirilmesi, yük taşımacılığının demir yoluna yönlendirilmesi ve uluslararası ticaret koridorlarına entegrasyon sağlanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü dile getirdi.

Demir yoluyla taşınan yüklere ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2024'te yük taşımacılığının madde cinslerine göre dağılımı netton bazında incelendiğinde, en yüksek payın yüzde 36,5 ile cevher ve metal artıklardan oluştuğu görüldü. Bu grupta en fazla taşınan ürünler arasında demir cevheri, borasit ve krom yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile üretilmiş mineraller, inşaat malzemeleri takip etti. Bu alanda en fazla taşınan ürünler arasında alçı ve alçı taşı, klinker, kum, çimento ve inşaat malzemeleri yer aldı. Bunu yüzde 13,9 ile araç-makine grubundaki boş konteyner, diğer şahıslara ait vagon taşımaları ile makineler ve demir yolu araçları izledi. Ardından da yüzde 10,7 ile kömür, linyit ve kokun yer aldığı katı mineral yakıtlar grubu geldi. Akaryakıt, zift ve katranın yer aldığı kimyasal maddeler grubunun taşımadaki payı ise yüzde 5,6 olarak kaydedildi. Diğer taşınan ürün gruplarında yer alan kereste ve ağaç ürünleri ile gıda maddeleri ve demir çelik ürünleri de taşıma payında önemli yer tuttu."