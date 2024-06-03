Üye Girişi
Haberler

Demir Export'un Success of Mine etkinliği Ankara'da düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demir Export tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Success of Mine etkinliği, Ankara'da gerçekleştirildi. Madencilik mesleğinden gençlerin bir araya geldiği etkinlikte, genç profesyonellere deneyimler aktarıldı ve kariyer gelişimlerine rehberlik edildi. Etkinlikte ayrıca Demir Export ile ilgili bir yarışma düzenlendi ve çevik dönüşüm ve yönetim felsefesi paylaşıldı.

Demir Export tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Success of Mine" (SOM) etkinliği, Ankara'da düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, madencilik mesleğinden gençler, Demir Export'un Success of Mine etkinliğinde bir araya geldi. Maden mühendisliği bölümü öğrencileri ile sektöre yeni adım atan genç profesyonellerin katılımıyla düzenlenen etkinliğin bu yıl üçüncüsü düzenlendi.

Ankara'da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Demir Export liderleri genç profesyonellere deneyimlerini aktarırken, sektöre yönelik sunumlarla gençlerin kariyer gelişimlerine rehberlik etti.

Etkinlikte, oyun tabanlı öğrenme platformu olan Kahoot aracılığıyla katılımcılara Demir Export'la ilgili sorulardan oluşan bir yarışma da düzenlenerek kazananlar ödüllendirildi.

Şirketin geçen sene şirkette başlattığı ve bu yıl yaygınlaştırdığı çevik dönüşüm ve yönetim felsefesi bu buluşmanın gündem başlıklarından biri olarak gençlerle paylaşıldı.

Çevik yönetimin organizasyonlara benimsetmeye çalıştığı takım çalışmasını konu alan bir uygulamanın da katılımcılarla birlikte gerçekleştirildiği etkinlik, genç profesyonellere heyecanlı bir deneyim sundu.

Sektörün genç yeteneklerinin sektör ve Demir Export ile ilgili merak ettiği konuların da soru cevap bölümünde ele alındığı etkinlik, öğrencilere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Demir Export Madencilik Ankara Maden Ekonomi Güncel Haberler

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title