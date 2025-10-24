Haberler

Deloitte ve Fimple'dan Finansal Yazılım Alanında İşbirliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deloitte, Fimple ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'daki finansal kurumlara dijital bankacılık ve yatırım bankacılığı alanında birlikte hizmet sunmak için işbirliği yaptı. Bu işbirliği, finansal teknoloji çözümleri ve danışmanlık hizmetlerini bir araya getirerek, dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor.

Deloitte, finansal yazılım alanında faaliyet gösteren Fimple ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan pazarındaki müşterilere birlikte hizmet sunmak için işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Deloitte, Fimple platformunu kullanacak kurumlara uygulama desteği ve danışmanlık hizmetleri sunacak.

İşbirliği, özellikle dijital bankacılık, yatırım bankacılığı ya da tüketici finansmanı alanında yeni lisans alan kuruluşlar ve teknoloji dönüşümüne giren finansal kuruluşlar için uygulanabilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'de artan yasal düzenlemelerden doğan ihtiyaçlar ve dijitalleşme hızının etkisiyle, bankalar ve finansal kuruluşlar hem esnek teknolojik altyapılara hem de yerel uygulama kabiliyetine sahip çözüm ortaklarına yöneliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fimple Üst Yöneticisi (CEO) Mücahit Gündebahar, işbirliği sayesinde, Deloitte'un uygulama deneyimiyle Fimple'ın teknolojik çevikliğini bir araya getirerek, finansal kurumların pazara çıkış süreçlerini hızlandırmayı ve sürdürülebilir dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmalarını desteklemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Lideri Cüneyt Kırlar, işbirliğinin Türkiye'deki finansal kurumların dijitalleşme yolculuklarını daha sürdürülebilir ve uyumlu hale getirmek açısından değerli bir adım olduğunu belirtti.

Kırlar, "Finansal teknoloji çözümleriyle danışmanlık yetkinliğimizi bir araya getirerek kurumlara uçtan uca hizmet sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Merdan Yanardağ'ın Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
DNA testiyle kaderi değişti! Yavru goril 'Zeytin'den sevindiren haber

DNA testiyle kaderi değişti! Yavru goril 'Zeytin'den sevindiren haber
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.