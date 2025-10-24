Deloitte ve Fimple'dan Finansal Yazılım Alanında İşbirliği

Deloitte, finansal yazılım alanında faaliyet gösteren Fimple ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan pazarındaki müşterilere birlikte hizmet sunmak için işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Deloitte, Fimple platformunu kullanacak kurumlara uygulama desteği ve danışmanlık hizmetleri sunacak.

İşbirliği, özellikle dijital bankacılık, yatırım bankacılığı ya da tüketici finansmanı alanında yeni lisans alan kuruluşlar ve teknoloji dönüşümüne giren finansal kuruluşlar için uygulanabilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'de artan yasal düzenlemelerden doğan ihtiyaçlar ve dijitalleşme hızının etkisiyle, bankalar ve finansal kuruluşlar hem esnek teknolojik altyapılara hem de yerel uygulama kabiliyetine sahip çözüm ortaklarına yöneliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fimple Üst Yöneticisi (CEO) Mücahit Gündebahar, işbirliği sayesinde, Deloitte'un uygulama deneyimiyle Fimple'ın teknolojik çevikliğini bir araya getirerek, finansal kurumların pazara çıkış süreçlerini hızlandırmayı ve sürdürülebilir dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmalarını desteklemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Lideri Cüneyt Kırlar, işbirliğinin Türkiye'deki finansal kurumların dijitalleşme yolculuklarını daha sürdürülebilir ve uyumlu hale getirmek açısından değerli bir adım olduğunu belirtti.

Kırlar, "Finansal teknoloji çözümleriyle danışmanlık yetkinliğimizi bir araya getirerek kurumlara uçtan uca hizmet sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.