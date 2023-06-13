Deloitte Türkiye'ye 6 yeni ortak

Deloitte, farklı alanlarında görev yapan 6 direktörünü ortak olarak atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında şirketlerin ihtiyaç duyduğu profesyonel hizmetleri uçtan uca sunan Deloitte, tecrübeli 6 direktörünün ortak olarak atamasını gerçekleştirdi.

Atamalar doğrultusunda Sunay Anıktar (Denetim), Murat Günaydın (Risk Danışmanlığı), Serap Koçdar (Denetim), Ferda Akkılınç Ilıca (Denetim), Barış Yenidünya (Danışmanlık) ve Öykü Kalkavan (Risk Danışmanlığı) yeni dönemde ortak olarak görev alacak.

Yeni dönemde ortak olarak görev alacak isimler

Deloitte Türkiye'ye, 4 yıllık bankacılık tecrübesinin ardından, 2010'da katılan Sunay Anıktar, özellikle finansal hizmetler sektörü başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı finansal kurum ve sanayi şirketinin denetiminde rol aldı.

Orta Doğu bölgesi başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı şirketin satın alma ve birleşme çalışmalarında yer alan Anıktar, Deloitte Türkiye Güvence Hizmetleri Liderliği ve İslami Bankacılık Liderliği görevlerini de sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Anıktar, denetim ve güvence hizmetleri kapsamında danışmalık hizmeti sunmanın yanı sıra yerli ve yabancı birçok şirketin enflasyon muhasebesi ve UFRS dönüşümlerini de yönetti.

Deloitte Türkiye'ye 2015'te katılan Murat Günaydın, iç denetim, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik hizmet alanlarında farklı endüstrilerde faaliyet gösteren birçok yerel ve uluslararası kuruluşta gerçekleştirilen çalışmalarda görev aldı.

Hala, Deloitte Türkiye'nin iç denetim, sürdürülebilirlik ve aile şirketlerine yönelik hizmetlerine liderlik eden Günaydın, Deloitte Türkiye'ye katılmadan önce 10 yılı aşkın bir süre Şişecam'da Muhasebe, Bütçe ve Mali Kontrol ve İç Denetim bölümlerinde çalıştı.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans ve Muhasebe Finansman Bölümü'nden Yüksek Lisans derecelerini alan Günaydın'ın, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), CIA (Uluslararası İç Denetçi), Risk Yönetimi Güvencesi (CRMA), GRI Sertifikalı Raporlama Profesyoneli ve Sosyal Sorumluluk Denetçisi (BSCI Auditor) belgeleri bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Serap Koçdar, Deloitte Türkiye'ye 2005'te katıldı, 18 yıllık profesyonel kariyerinde finansal hizmetler, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çok uluslu ve yerli kuruluşların denetimlerinde görev aldı.

Türkiye Bağımsız Denetim Derneği üyesi olan Koçdar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Türkiye'de yerel mevzuat olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) mevzuatları konularında önemli bilgi birikiminin yanı sıra Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve KGK Bağımsız Denetim lisanslarına da sahip.

Koçdar, 2018'den beri Deloitte Türkiye Denetim Bölümünde Direktör olarak görev yaparken, 2022'den beri Kalite Lideri Yardımcısı görevini de yürütüyor.

Deloitte Türkiye'ye 2005'te katılan Ferda Akkılınç Ilıca, Beykent Üniversitesi İngilizce İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri (Çift Anadal) bölümlerinden mezun oldu.

Ilıca, ayrıca ABD'deki Stevens Institute of Technology'de değişim öğrencisi olarak bulundu. Deloitte Küresel Değişim Programı kapsamında Eylül 2012-Mayıs 2014 arasında Deloitte New York ofisinde 20 ay süreyle çalışan Ilıca, üretim, enerji, ilaç ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren yerel ve çok uluslu birçok şirketin denetim çalışmalarında çeşitli seviyelerde görev aldı.

US GAAP, PCAOB, UFRS ve TFRS çerçevesinde 18 yıllık denetim tecrübesine sahip olmasının yanı sıra Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ruhsatı, KGK Bağımsız Denetim lisansı ve ABD'de CPA lisansı da bulunan Ferda Akkılınç Ilıca, 2018'den itibaren Deloitte Türkiye Denetim Bölümü'nde Direktör olarak görev yaptı.

Deloitte Türkiye'ye 2020'de katılan Barış Yenidünya, kariyeri boyunca bankacılık, telekom, hizmet ve üretim gibi farklı endüstrilerdeki firmalara analitik, yapay zeka ve veri alanlarında hizmet verdi.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan Yenidünya, Deloitte Türkiye'de bulut, yapay zeka ve veri hizmetleri liderliği görevini sürdürüyor.

2010'da bilgi sistemleri risk hizmetleri alanında profesyonel iş hayatına başlayan Öykü Kalkavan da Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı Bölümü'nde finans, telekom, enerji, otomotiv, teknoloji sektörleri başta olmak üzere birçok yerel ve küresel firmaya BT risk ve uyum danışmanlığı ile BT denetimi alanlarında hizmetler sunuyor.

Küresel BT standartları ve BDDK, TCMB, SPK, KGK, PCAOB gibi düzenleyicileri baz alan Bilgi Sistemleri Denetim ve Uyum projelerini yürüten, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Enformatiği Bölümü'nden lisans ve Siber Hukuk Bölümü'nden yüksek lisans derecelerine sahip olan Kalkavan'ın, CISA (Certified Information Systems Auditor), ISO27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi), ITIL (The Information Technology Infrastructure Library) sertifikaları bulunuyor.