Deloitte Türkiye'den Piyasa Güncellemesi Etkinliği

Deloitte Türkiye tarafından düzenlenen "Deloitte ile Piyasa Güncellemesi" etkinliği iş dünyası ve vergi profesyonellerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu şirketler, vergi uzmanları ve iş profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vergi düzenlemeleri ve yeni dönem yol haritası üzerine değerlendirmeler yapıldı. Etkinlikte, yeni vergi düzenlemelerinin yanı sıra küresel uygulamalar ve vergi dünyasındaki teknolojik dönüşüm de güncel uygulamalar üzerinden ele alındı.

"Deloitte ile Piyasa Güncellemesi" etkinlikleri 30 Eylül'de Ankara'da, 3 Ekim'de İzmir'de düzenlenecek buluşmalarla devam edecek.

"Mali Mevzuatta Gündem" başlıklı ilk oturumda Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Niyazi Çömez, 7524 Sayılı Kanun'un getirdiği yenilikler hakkında katılımcılara detaylı bilgi sundu. Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulamasının yanı sıra, vergiye uyum ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi konular üzerinde duruldu. Çömez'in sunumunda, yeni düzenlemelerin iş dünyasına etkileri geniş bir çerçevede ele alındı.

"Küresel Asgari Kurumlar Vergisi Uygulaması" başlıklı oturumda ise Deloitte Vergi Hizmetleri Ortağı Çağatay Yüce, OECD'nin Sütun II düzenlemeleri çerçevesinde küresel asgari kurumlar vergisi uygulamalarını anlattı. Yüce, çok uluslu şirketlerin Türkiye'de karşılaşacağı yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisinin detaylarını ve uluslararası vergi uyum süreçlerinin nasıl işleyeceğini katılımcılara aktardı. 7524 Sayılı Kanun çerçevesinde yapılan düzenlemeler yerel ve küresel boyutlarıyla değerlendirildi.

Etkinlikte üçüncü oturum "Yaratıcı Yapay Zeka ve Vergide Dönüşüme Etkisi" başlığıyla gerçekleşti. Teknoloji ve vergi alanlarının kesişiminde uzmanlaşan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı İsmail Yavuz ve Deloitte Türkiye Cloud, Data ve AI Ortağı Barış Yenidünya, yaratıcı yapay zekanın dünyada geldiği nokta, yetenekleri, gelecekte ulaşacağı nokta, vergi süreçlerindeki teknolijik dönüşüme etkisi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Yavuz ve Yenidünya, geleceğin vergi profesyonellerinin nasıl bir donanıma sahip olması gerektiğini vurgularken, veri odaklı stratejik iç görüler ve teknolojik becerilerin önemini ön plana çıkardı.