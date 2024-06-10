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Deloitte'nin Dijital Tüketici Trendleri Araştırması Sonuçları Açıklandı

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Deloitte'nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye dahil 20 farklı ülkede gerçekleştirilen Dijital Tüketici Trendleri Araştırması, dijital ürün ve servislerin kullanım alışkanlıklarını ve satın alma eğilimlerini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, üretken yapay zeka kullanımı yaş ilerledikçe azalsa da kullanım sıklığı artıyor. Ayrıca, akıllı telefon kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında da önemli bulgular elde edildi.

Deloitte, "2023 yılı Dijital Tüketici Trendleri Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin de dahil olduğu 20 farklı ülkede 27 bin kişi ile gerçekleştirilen "2023 yılı Dijital Tüketici Trendleri Araştırması", dijital ürün ve servislere ilişkin kullanım alışkanlıkları, deneyimi ve satın alma eğilimlerini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, üretken yapay zeka kullanım oranı yaş ilerledikçe azalsa da kullanım sıklığı artıyor. 35-44 yaş aralığında ortalamada yüzde 11 olan üretken yapay zeka araçlarını günde bir kez kullananların oranı 45-55 yaş aralığında yüzde 16'ya çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Lideri Hakan Göl, üretken yapay zekayı kullananların yüzde 50'sinin bu uygulamaların her zaman gerçeklere dayalı doğru yanıtlar ürettiğine inandığını belirterek, "Üretken yapay zeka kullananların yüzde 51'i bu uygulamaların yanıtlarının tarafsız olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Göl, araştırmanın üretken yapay zeka dışında, akıllı telefon kullanımı, abonelikler ve bağlanabilirlik konusunda da önemli ipuçları verdiğini aktardı.

Araştırmaya göre akıllı telefonlardan beklentilerin de arttığını vurgulayan Göl, "Tüketiciler telefonlarını artık farklı amaçlar için kullanmayı arzu ediyor. En fazla arzu edilen kullanım amaçları arasında ise ödeme yapmak ve kimlik kartı, pasaport ya da ehliyet gibi bilgileri sağlamak yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Göl, Türkiye'de akıllı ev cihazlarının global ortalamaya kıyasla daha yüksek ilgi gördüğü bilgisini paylaşarak, oyun konsolu ve video akış cihazlarını içeren ev içi eğlence kategorisine erişimin ise global ortalamanın altında kaldığını vurguladı.

Sürdürülebilirlik farkındalığı yüzde 23 seviyesinde

Tüketicilerin çoğunluğunun dijital cihazlarını değiştirmeden önce onarmayı tercih ettiğine dikkati çeken Göl, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığın ise yüzde 23 seviyesinde kaldığını aktardı.

Göl, salgın ve sonrası dönemde artan Subscription Video On Demand (SVOD) aboneliklerinin 2023 itibarıyla gerilemeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılı itibarıyla SVOD erişim oranı gerilemeye başlayarak yüzde 72 seviyesine düştü ve ortalama kişi başı abonelik sayısı yüzde 7 azaldı. Araştırmamıza katılanların katılımcıların yaklaşık 4'te biri geçen yıl içerisinde bir abonelik hizmetini iptal ettiğini belirtti. Bunun da en büyük nedeni maliyet endişesi. Dolayısı ile SVOD platformu sağlayıcıları için müşteri kaybı en önemli gündem maddesi."

Daha yüksek hız beklentisinin internet sağlayıcı ve mobil operatör değişimini teşvik ettiğini vurgulayan Göl, global eğilimin tersine Türkiye'deki kullanıcıların yaklaşık yüzde 80'inin internet hızını takip ettiğini ifade etti.

Her 4 katılımcıdan 1'inin son 1 yıl içinde ev interneti sağlayıcısını değiştirdiği bilgisini veren Göl, "Tüketicilerin 5G'den beklentisi de yüksek seviyede. Katılımcıların yüzde 45'i mevcut operatörünü 5G kapsamına göre değiştirebileceğini belirtiyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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