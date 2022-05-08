DEİK Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanı Akıncılar: 'İkili ilişkilerin gelişmesi için çalışıyoruz'

AKINCILAR, SİVAS (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Nepal İş Konseyi Başkanı Akıncılar, Türkiye ile Nepal arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 sene önce 50 milyon dolardı. Şimdi ise 70-80 milyon dolar civarında. Türkiye ve Nepal arasındaki ticaret hacmi hedefi 200 milyon dolar." dedi.

Mustafa Akıncılar iş birliğinde Nepal Kültür ve Turizm Bakanı Prem Ale ev sahipliğinde, Türk oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın katılımıyla Nepal'de heyet ziyareti ve basın toplantısı düzenlendi.

DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar, heyet ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ve Nepal arasındaki ticaret ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanı olarak faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi.

Akıncılar, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Nepal Kültür ve Turizm Bakanı Prem Ale ile görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerimizde, Türkiye ve Nepal arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için kültürel faaliyetlerin de etkili olduğunu değerlendirdik. Bu kapsamda da Nepal'de çok izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu ve yakın arkadaşım Engin Altan Düzyatan'a 5 günlük bir ziyaret ve etkinlik planımın olduğunu aktardım. Engin Bey de sağ olsun ziyaret fikrine sıcak baktı ve Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak 5 günlük organizasyon gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Nepal'de Türk dizilerinin çok yoğun bir ilgiyle seyredildiğini belirten Akıncılar, Engin Altan Düzyatan'ın Ramazan Bayramı olmasına rağmen yoğun dizi çekimlerine ara verip Nepal'de düzenlenen programa katılmayı kabul ettiğini bildirdi.

Akıncılar, "Türkiye-Nepal turizm programı için Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nepal Odalar ve Borsalar Birliği ve İş Konseyi'nin yer aldığı bir komite kuruldu. Türkiye ve Nepal arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesi için 5 günlük ziyaretimizi gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki turizm ve ticareti artıracak bir etkinlik oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve Nepal arasındaki ticaret hacmi hedefi 200 milyon dolar"

Türkiye ve Nepal arasındaki ticari diplomasi faaliyetlerinin artması için iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin de artmasını istediklerini vurgulayan Akıncılar, şunları kaydetti:

"İki ülke halkı birbirini tanırsa ticari ilişkilerimiz de artacaktır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 sene önce 50 milyon dolardı. Şimdi ise 70-80 milyon dolar civarında. Türkiye ve Nepal arasındaki ticaret hacmi hedefi 200 milyon dolar. Ticaretin gelişmesi için iki ülke iş insanları sıklıkla ziyaretler gerçekleştirmeli. Özellikle değerli maden ihracatını yükseltmek için banka sahipleriyle sıkı temas kurulmalıdır. Nepal tarafı demir-çelik yatırımlarının yapılmasını istiyor. Bu alan özellikle değerlendirilebilir. Türkiye ve Nepal arasındaki en önemli yatırım fırsatları Nepal'in güneyinde bulunan Hindistan sınırında 400 milyon nüfusa hitap eden serbest bölgelerdir. Sıfır gümrükle yapılacak şekilde Türk firmalarını serbest bölgelere yönlendirebiliriz.

Müteahhitlik alanında da altyapı yatırımları değerlendirilebilir. Ayrıca, turizm alanında karşılıklı çok büyük fırsatların da değerlendirilmesi gerekiyor. Nepal'den her yıl 30 bin öğrenci yurt dışına eğitim amacıyla gidiyor. Nepalli öğrencileri eğitim görmeleri için Türkiye'ye çekebiliriz. Nepal, yakın bir gelecekte uluslararası ekonomi kuruluşlarının değerlendirmeleri neticesinde az gelişmiş ülke statüsünden gelişmekte olan ülke statüsüne yükselecek. Nepal ile siyasi ve ticari ilişkilerimiz iki ülke büyükelçiliklerimizin açılmasının ardından yeni bir döneme girecektir. DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi olarak, Türkiye ile Nepal arasındaki ticari ilişkileri artırmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz."