DEİK Başkanı Nail Olpak, Teknoloji ve Bilginin Ekonomideki Önemini Vurguladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Ekonomiyi geleneksel olarak emek ve sermaye şeklinde iki başlıkta düşünürdük, şimdi bilgiyi de çok ciddi bir şekilde bu başlıkların içerisine koyuyoruz. Teknolojiyle birlikte bilgiyi saklamak, sadece saklamak değil yeni iş modellerinde kullanmak kolay oldu, daha mümkün oldu ama bu aynı zamanda rekabetin de önümüzde artarak geldiğini bize hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen "EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi", İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) başladı.

DEİK Başkanı Nail Olpak, etkinlikteki konuşmasında DEİK bünyesindeki çalışmalar içinde dijitalin önemine işaret ederek, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Teknolojide yaşanan değişim ve dönüşümün salgın sonrasında daha da hızlandığına dikkati çeken Olpak, "Süreci dikkatli şekilde analiz etmek ve kendimizi doğru bir şekilde konumlandırmak önemli. Bir taraftan teknolojinin doğru şekilde kullanılmazsa yıkıcı etkilerinden bahsediyoruz, diğer taraftan doğru kullandığımız zaman verimlilik artışına, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya desteği de açık. Ekonomiyi geleneksel olarak emek ve sermaye şeklinde iki başlıkta düşünürdük, şimdi bilgiyi de çok ciddi bir şekilde bu başlıkların içerisine koyuyoruz." dedi.

Olpak, şunlara vurgu yaptı:

"Teknolojiyle birlikte bilgiyi saklamak, sadece saklamak değil yeni iş modellerinde kullanmak kolay oldu, daha mümkün oldu ama bu aynı zamanda rekabetin de önümüzde artarak geldiğini bize hatırlatıyor. Ben bu süreçte gençlerimize güveniyorum. Tabii genç tabirini hem insanlarımız fiziki anlamda gençlerimiz için hem de firmalarımız için, startuplarımız için kullanmak istiyorum. Günümüzde teknolojik dönüşümün önemli bir kısmını startuplar gerçekleştiriyor."

Etkinlik sahiplerinin ve İTÜ'nün girişimcilere ve startuplara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Olpak, DEİK olarak kendilerinin de dijital teknolojiler alanında Dijital Teknolojiler İş Konseyi çalıştıklarını anlattı.

Olpak, "Amacımız büyümemizin lokomotiflerinden olan teknoloji ekosistemin gelişmesine kamu ile özel sektör arasında bir arayüz gibi de çalışarak gayret etmek. Sadece gayret etmek değil, bu noktada uluslararası finansa erişim dahil olmak üzere çalışmaları yürütmek." dedi.

"Rekabet gücüne sahip olabilmek için hem yenilikçi hem de verimi yüksek ürünler üretebiliyor olmalıyız"

MMG Genel Başkanı Bülent Şen, günümüz teknoloji çağında artık, ülkelerin rekabet gücünün, bilim ve teknoloji üretebilmesine ve alanında uzman bireyler yetiştirebilme kapasitesine dayandığını dile getirdi.

Ticari sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel piyasaların etkisinin ve teknolojik gelişmelerin ülkeleri ve dolayısıyla şirketleri ekonomik bir yarışa sürüklediğine dikkati çeken Şen, "İşletmelerin rekabette öne geçmelerini sağlayan fark yaratmak ve yenilikçi olmak, sürdürülebilir olabilmeleri için önemli hale geldi. Rekabet gücüne sahip olabilmek için hem yenilikçi hem de verimi yüksek ürünler üretebiliyor olmalıyız." yorumunu yaptı.

Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasına girmesi hedefiyle, yüksek teknolojili üretime önem vermesi ve yerli şirketlerimizin de sermayelerinin daha da güçlenebilmesi için, marka değerine sahip katma değeri yüksek ürün üretebilmeleri ve dünyanın diğer ülkelerine satabilmeleri gerekiyor. Ülkemizde özellikle yıllarda AR-GE çalışmalarına hız verildi. Şirketlerimiz, öncekine nazaran geliştirdikleri inovatif ürünleri ile dünya piyasalarında yarışabilecek bir seviyeye geldi. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör şirketleri ve sivil toplum kuruluşları, AR-GE çalışmalarını teşvik ediyor. Etkinliğimizde kamu ve özel sektörün AR-GE Merkezleri, üniversitelerimizin teknoparkları, kalkınma ajansları ile organize sanayi bölgelerinde geliştirilen inovatif ürünleri aynı platformda buluşturuyoruz."

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münür Üstün de etkinliğin içeriğinin ekonomik kalkınmaya katkısı ve teknoloji alanında Türkiye'de ve kendi kurumlarında yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.