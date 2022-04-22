DEGİAD ve EGİAD üyeleri arasında ticaret köprüsü

DENİZLİ (İHA) - Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) İş Geliştirme Komitesi tarafından organize edilen programda bir araya gelen Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği'nden (EGİAD) oluşan üye 60 iş insanının katılımıyla yeni iş birlikleri hedeflenerek ticaret köprüsü kuruldu.

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) İş Geliştirme Komitesi tarafından dernek merkezinde Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) Başkanı Aydın Buğra İlter, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve EGİAD üyesi 60 iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan, "Ülkemizin en köklü GİAD'ları olan DEGİAD ve EGİAD'ın bir araya gelmesi, iş dünyasında yeni iş birliklerinin ve ticaretinin gelişmesinde köprü olacaktır. Zaman zaman DEGİAD üyeleri ile yapmış olduğumuz "Speed Networking" etkinliklerinde özellikle Denizli iş dünyasında birbirini tanıyan ve tanımayan gruplar arasındaki ilişkileri hızlı ve etkili bir şekilde geliştirme temennimizde elde ettiğimiz sonuç bizim için mutluluk vericidir. Bu etkinlik, hem üyelerimiz arası ticareti arttırmada, hem de yıllardan beri süregelen dernekler arası dostluğumuzu kurumsal iş birliğine dökmek için oldukça verimli oldu. Toplantılarımızın devamını sonbaharda İzmir'de yapmayı planlıyoruz" dedi.

EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter DEGİAD'ın katılmasıyla EGİFED'in daha da güçlendiğini belirterek, İzmir ve Denizli arasında derneklerin bir köprü oluşturabileceğini ifade etti. İlter, "DEGİAD ve EGİAD'ın EGİFED içindeki diğer dernekler için de hem üye profili hem de gerçekleştirilen projeler bakımından örnek teşkil etmektedir" diye konuştu. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise kuruluşlarından itibaren yakın ilişkide bulunan EGİAD ve DEGİAD'ın aynı zamanda Federasyon ve Konfederasyon yapılarında da birlikte çalıştığını vurgulayarak her iki derneğin de gerek Atatürkçülük gerekse modern dünyaya dönük yüzü bakımından birbirlerine oldukça benzediğinin altını çizdi. İzmir ve Denizli arasındaki sanayi ve ticarete dayalı birlikteliğin DEGİAD ve EGİAD'ın çalışmaları ile daha da artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi