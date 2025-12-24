Pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi belgelere yüzde 19 zam yapıldı

Pasaport, sürücü belgesi, kimlik, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelere yüzde 19 zam yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; pasaport, sürücü belgesi, kimlik, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelere yüzde 19 zam yapıldı. Tebliğin, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

2026 yılında pasaport bedeli bin 351 TL, sürücü belgesi bin 690 TL; kimlik kartı, doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kartlar 220 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kartlar 440 TL, motorlu araç tescil belgesi bin 511 TL, iş makinesi tescil belgesi bin 261 TL olarak belirlendi. Yabancı çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi 964 TL'ye yükselirken, noter işlemlerinde kullanılan noter kağıdı ve beyannameler için bedel 149 TL oldu. Protesto ve vekaletname gibi belgeler için alınacak tutar 298 TL olurken, banka çeklerinde her bir yaprak için ise 95 TL ücret alınacak. - İSTANBUL