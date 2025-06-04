DeFactoFIT Uygulaması 200 Bine Yakın Kullanıcıya Ulaştı

DeFactoFIT Uygulaması 200 Bine Yakın Kullanıcıya Ulaştı
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DeFactoFIT uygulaması, spor tutkunlarına sunduğu zengin içerik ve canlı ders imkanlarıyla 200 bine yakın üye kullanıcıya ulaşarak, sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

DeFactoFIT uygulaması, ücretsiz, reklam içermeyen yapısı ve canlı ders özelliğiyle 200 bine yakın üye kullanıcıya erişti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFactoFIT uygulaması, 4 bini aşkın antrenman videosu, binlerce profesyonel eğitmen ve kullanıcı dostu ara yüzüyle spor tutkunlarına zengin ve kapsayıcı bir deneyim sunuyor.

Fitness, yoga, pilates, dans, nefes ve meditasyonun yanı sıra tenis ve basketbol gibi farklı branşlara da yer veren platform, yapay zeka destekli içerik öneri sistemiyle sağlıklı yaşamın tüm bileşenlerini bir araya getiriyor.

DeFactoFIT, canlı yayın dersleriyle kullanıcılarına gerçek zamanlı egzersiz imkanı sunarken, eğitmenlerle birebir etkileşim kurabilecekleri güçlü bir topluluk deneyimi de oluşturuyor.

Platform, markalarla gerçekleştirdiği avantajlı işbirlikleri sayesinde kullanıcılarına giyimden ayakkabıya, sağlıklı yaşam ürünlerinden kişisel bakıma kadar binlerce ürüne özel fiyatlarla erişme ayrıcalığı sağlıyor.

"Amacımız, sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir ve sürdürülebilir kılmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFactoFIT Kurucu Ortağı Gökhan Kaplan, amaçlarının, sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir ve sürdürülebilir kılmak olduğunu belirtti.

Kaplan, DeFactoFIT'in sadece bir uygulama olmadığını, kullanıcıyı merkeze alan, kişiselleştirilmiş ve ilham veren bir yaşam tarzı platformu olduğunu vurguladı.

Sporu dijitalin olanaklarıyla yeniden tanımladıklarına dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkın süredir yayında olan platformumuzda bu süre içerisinde 4 milyonun üzerinde ziyaretçi, 200 bine yakın üye kullanıcıya ulaştık. Hedefimiz, önümüzdeki bir yıl içinde üye sayımızı 4 milyona yükseltmek. Bu vizyon ile ilerlerken Türkiye'nin en büyük sağlıklı yaşam topluluğunu oluşturmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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