DeFacto 'Yılın Sürdürebilir Perakendecisi' ödülünü kazandı

DeFacto, Global RLI Awards'da 'Yılın Sürdürebilir Perakendecisi' ödülünü aldı. Şirketin sürdürülebilirlik çalışmaları ve gelecek hedefleri ödülün kazanılmasında etkili oldu.

DeFacto'nun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları İngiltere'nin saygın küresel dergilerinden Retail and Leisure International tarafından ödüle layık görüldü. Dünyanın dört bir yanındaki perakende konseptlerini ödüllendirmek amacıyla Londra'da düzenlenen Global RLI Awards 2023'de 'Yılın Sürdürebilir Perakendecisi' ödülünün sahibi DeFacto oldu. Şirket adına ödülü sürdürülebilirlik ekibiyle birlikte CEO İhsan Ateş aldı.

Şirketten yapılan bilgilendirmede bu ödülü kazanmasında hayata geçirdiği Zeytin Derisi, Elma Derisi gibi sürdürülebilir koleksiyonlar, çevre dostu projeleri ve geleceğe dönük stratejilerin açıklandığı sürdürülebilirlik raporunun etkili olduğu aktarıldı.

2030 hedefleri arasında hazır giyim koleksiyonlarının yüzde 90'ının sürdürülebilir olması ve karbon ayak izinin yüzde 55 oranında azaltılması bulunan şirket, 2050 yılında ise emisyonlarını sıfırlayarak 'İklim Pozitif' marka olmayı amaçlıyor.