DeFacto, müşterilerine farklı ödeme yöntemleri sunarak alışveriş deneyimini kolaylaştırıyor

DeFacto, moda ve perakende sektöründe öncü bir firma olarak müşterilerine kolay, pratik ve keyifli alışveriş deneyimi yaşatmak için farklı ödeme yöntemleri sunuyor. Şirket, Şimdi Al Sonra Öde, ZİP Ödeme, Turkcell Ödeme ve Hemen Al Sonra Öde gibi seçeneklerle müşterilerinin bütçelerine uygun ödeme yapmalarını sağlıyor. Ayrıca, dönemsel kampanyalarla müşterilerinin alışveriş keyfini artırıyor.

DeFacto, birbirinden farklı ödeme yöntemleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak alışveriş deneyimi sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, sunduğu yenilikler ile moda ve perakende sektöründeki öncü firmalardan olan DeFacto, müşterilerine kolay, pratik ve keyifli alışveriş deneyimi yaşatmak için çalışmalarına devam ediyor.

DeFacto'nun birbirinden farklı ödeme yöntemleri, alışverişseverlere istedikleri gibi ödeme seçeneği sunuyor.

DeFacto, kredi kartına ihtiyaç duyulmadan değişen taksit seçenekleri ile alışveriş yaptıkça kazandıran Şimdi Al Sonra Öde Yöntemi, kişinin kendi limitlerini belirleyip ödemesini bir sonraki aya erteleyerek bütçesine göre taksitlendirebileceği ZİP Ödeme Yöntemi, Turkcell'li olan veya olmayan herkesin kredi kartı veya bankaya ihtiyaç duymadan kullanabildiği Paycell üzerinden 36 aya varan taksitlerle alışveriş yapma imkanı sunan Turkcell Ödeme Yöntemi, kredi kartı limitini etkilemeden alışverişi 1 ay sonra taksitlendirmeye başlayan Hemen Al Sonra Öde (HASO) Yöntemi ile müşterilerine bütçesine uygun ödeme yöntemini seçerek ihtiyaçlarını ertelemeden alışveriş yapma imkanı sağlıyor.

Değişen alışveriş alışkanlıkları ile ödeme yöntemlerinde de müşterilerinin tercihine uygun seçenekler sunan DeFacto, müşteri odaklı yaklaşımı ile çalışmalarını sürdürüyor.

DeFacto'nun ödeme sistemlerindeki geniş yelpazesi, müşterilerin alışveriş keyfini kesintisiz hale getirirken sektörde de fark oluşturuyor. Marka, alternatif ödeme yöntemlerine ek olarak müşterilerinin alışveriş keyfini artırmak için dönemsel kampanyalar da sunuyor.