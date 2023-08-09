DeFacto, Global RLI Awards'da Yılın En Çok Tavsiye Edilen Perakendecisi Seçildi

DeFacto, dünya perakende sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Global RLI Awards'da yılın en çok tavsiye edilen perakendecisi seçildi. Marka, İngiltere'nin en saygın dergilerinden biri olan Retail and Leisure International tarafından dünyanın dört bir yanındaki perakende ve eğlence konseptlerini ödüllendirmek için bu yıl 18'inci kez Londra'da düzenlenen Global RLI Awards 2023'de 'Yılın Global Perakendecisi' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

DeFacto, dünya perakende sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Global RLI Awards'da yılın en çok tavsiye edilen perakendecisi seçildi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, DeFacto, dünya çapında kurduğu güçlü mağaza ağı ve büyüme stratejisiyle uluslararası ödülleri toplamaya devam ediyor. Marka, İngiltere'nin en saygın dergilerinden biri olan Retail and Leisure International tarafından dünyanın dört bir yanındaki perakende ve eğlence konseptlerini ödüllendirmek için bu yıl 18'inci kez Londra'da düzenlenen Global RLI Awards 2023'de "Yılın Global Perakendecisi" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Ödülü, DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, Alternatif Satış Kanalları ve İş Geliştirme Genel Müdürü Serdar Ersoy ve Expansion ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Ercan Gedik aldı.

DeFacto, perakende sektörünü dönüştüren adımlar atmaya devam ediyor

Açıklamada yer alan bilgilere göre, dijital dünyanın öne çıktığı yeni dönemde, perakende sektöründe de çok kanallı bir anlayış ile ürünlerine her yerden ulaşılabilirlik sunan markalar öne çıkıyor. DeFacto da yenilikçi uygulamaları ve ürünleri ile perakende sektörünü dönüştürmek ve ileriye taşımak için atılımlarını sürdürüyor. 5 kıtadaki 93 ülkede bulunan mağaza ağı, online kanalları ve online pazar iş birlikleri ile müşterilerine ulaşan DeFacto, aldığı uluslararası ödüller ile de başarısını taçlandırmaya devam ediyor.