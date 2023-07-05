DeFacto, Global RLI Awards 2023'te Yılın Sürdürebilir Perakendecisi Ödülü'nü Kazandı

DeFacto, perakende sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Global RLI Awards 2023'te Yılın Sürdürebilir Perakendecisi ödülünü aldı. Şirketin sürdürülebilirlik çalışmaları ödüle layık görüldü ve DeFacto Üst Yöneticisi İhsan Ateş tarafından ödül kabul edildi. DeFacto'nun sürdürülebilir koleksiyonlar, çevre dostu projeler ve geleceğe dönük stratejileriyle bu ödülü kazandığı belirtildi.

DeFacto, perakende sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Global RLI Awards 2023'de "Yılın Sürdürebilir Perakendecisi" ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto'nun sürdürülebilirlik konusunda fark oluşturan çalışmaları küresel dergilerden Retail and Leisure International tarafından ödüle layık görüldü.

Marka, dünyanın dört bir yanındaki perakende konseptlerini ödüllendirmek amacıyla Londra'da düzenlenen Global RLI Awards 2023'de "Yılın Sürdürebilir Perakendecisi" ödülünün sahibi oldu.

DeFacto adına ödülü sürdürülebilirlik ekibiyle birlikte DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş aldı.

Türkiye'yi global arenaya taşıyan DeFacto'nun bu ödülü kazanmasında hayata geçirdiği "Zeytin Derisi", "Elma Derisi" gibi sürdürülebilir koleksiyonlar, çevre dostu projeleri ve geleceğe dönük stratejilerin açıklandığı sürdürülebilirlik raporu etkili oldu.

Yılın Sürdürülebilir Perakendecisi ödülü, DeFacto'nun küresel marka yolculuğunu tescilleyen ve sürdürebilirlik konusundaki hassasiyetinin altını çizen bir ödül olma özelliğini de taşıyor.

DeFacto tasarımdan ürüne, üretimden müşteriye kadar tüm süreçlerde sürdürülebilirlik anlayışından beslenerek dünyayı daha iyi bir noktaya taşımak için katkı sağlamaya odaklanıyor.

Şirketin 2030 hedefleri arasında hazır giyim koleksiyonlarının yüzde 90'ının sürdürülebilir olması ve karbon ayak izinin yüzde 55 azaltılması bulunuyor. Şirket, 2050 yılında ise emisyonlarını sıfırlayarak "İklim Pozitif" marka olmayı hedefliyor.