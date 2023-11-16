DeFacto'dan Kazandıran Gift Club Festivali

DeFacto, 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 'Kazandıran Gift Club Festivali' kapsamında her 750 TL'lik alışverişe Mini Cooper SE (Electric) ve iPhone 14 kazanma şansı sunuyor.

DeFacto, 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek "Kazandıran Gift Club Festivali" kapsamında her 750 TL'lik alışverişe Mini Cooper SE (Electric) ve iPhone 14 kazanma şansı sunuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, "Efsane Kasım" ayını efsane bir çekiliş ile taçlandırmak isteyen DeFacto, Mini Cooper SE (Electric) ve iPhone 14 -128GB kazandıran DeFacto Gift Club Festivali'ni başlattı.

Çekilişe katılmak isteyen DeFacto Gift Club üyeleri, 1-30 Kasım tarihleri arasında yapacakları her 750TL ve üzeri alışveriş ile 1 çekiliş hakkı elde ediyor.

DeFacto Gift Club üyesi olup alışveriş baremini geçen herkesin otomatik olarak çekilişe katılmaya hak kazandığı kampanya kapsamında başka hiçbir işlem yapmaya gerek kalmıyor.

Defacto.com.tr, mobil uygulama veya mağazadan yapılacak alışverişlerle katılabilinecek DeFacto Gift Club Festivali hakkındaki tüm detaylara www.defacto.com.tr/cekilis-kampanyası adresinden ulaşılabiliyor.