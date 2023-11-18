Dedeman Madencilik Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı

Dedeman Madencilik, Yahyalı'da yapılacak olan toplantı ile halkı bilgilendirmek ve görüşlerini almak amacıyla 'Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı' düzenleyecek.

Dedeman Madencilik, halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı" yapacak.

30 Kasım'da Yahyalı'da yapılacak olan toplantı ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Dedeman Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından; Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Yenice Mahallesi sınırlarında, Aladağ Mevkiinde, "S.717-85689 Ruhsat Numaralı Kurşun-Çinko Madeni Yeraltı Ocakları Kapasite Artırımı ve Kırma-Eleme-Sınıflandırma Tesisi" projesinin yapılması ve işletilmesi planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı" yapılacaktır." - KAYSERİ