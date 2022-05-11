Dedektör ile sahillerde altın arayacaklar dikkat

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Ege ve Akdeniz sahillerinde moda olan dedektörler altın arama işinin bu sene Karadeniz sahillerinde de moda olması bekleniyor.

Son zamanlarda oldukça moda olan plajlarda dedektörle altın arama işi, dedektörlere olan ilgiyi arttırdı. Özellikle Akdeniz ve Ege gibi çok turist gelen yerlerde moda olan dedektörle ziynet eşyası arama işi Samsun'da da yavaş yavaş moda olmaya başladı. Yıllardır dedektör satan esnaf Serhat Aker, Samsun'da da vatandaşların sahilde ziynet eşyası aramak için detektörlere ilgi gösterdiğini belirterek, fiyatlar hakkında bilgi verdi.

"Dedektörle SİT alanlarına girmek yasak"

Dedektör taşımanın herhangi bir sakıncasının olmadığını ve dedektörle gidilemeyecek yerler hakkında bilgi veren serhat Aker, "Maden aramada ve sahildeki ziynet eşyalarını aramada dedektör kullanılıyor. Samsun'da vatandaşlar en çok sahilde düşürülen eşyaları aramak için kullanılan detektörlere ilgi gösteriyor. Gerekli yasal izinler alındığında şartlara uyarak hazine ve define aramalarında da araştırma amaçlı dedektör kullanılabiliyor. Kazı yapmak ancak müzeden alınacak izne bağlıdır. Dedektörü merak eden herkes alabilir, arabasında ve evinde bulundurabilir. Dedektör ile bir tek SİT alanı olarak belirlenen yerlere girmek yasaktır. Dedektör fiyatları ortalama 5 bin TL'den başlayıp sistemine göre 40 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bir de sadece kayaların arasında arama yapılan el dedektörleri var. Onların fiyatı daha uygun" dedi.

"Samsun sahilinde de yavaş yavaş dedektörle ziynet eşyası aranmaya başlandı"

Samsun'da da dedektörler sahilde altın aranmaya başlandığına değinen Aker, "Define, hazine ya da düşürülen ziynet eşyalarını aramak isteyen bir kişi ortalama 5-6 bin liraya arama ekipmanlarını tamamlayabilir. Samsun'da da bu işe merak salanlar var ama Akdeniz ve Ege sahillerinde ziynet eşyası arama olayı daha popüler. Samsun sahilinde de yavaş yavaş dedektörle ziynet eşyası aranmaya başlandı. İnsanlar sahilde dedektörle altın aranmasının yasak olduğunu düşünebiliyor. Bu konuyla ilgili gerekli birimlere yazı yazdık ve herhangi bir yasak olmadığına dair cevap geldi. Bu cevabın ardından sahilde arama yapan birçok kişi oldu" diye konuştu.

Sahilde altın arayan kişilerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü'ne yazdıkları dilekçelere verilen cevaplarda Samsun sahillerinde dedektörle altın aranması konusunda kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığı belirtildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi