Decathlon, Stevie Ödülleri'nde 4 Kategoride Ödül Kazandı

Decathlon, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde (Stevie International Business Awards) 4 farklı ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" projesi ile 4 kategoride ödül kazanan Decathlon, "Yılın İletişim veya PR Kampanyası - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim" ve "Roadshow" kategorilerinde Altın Stevie ödülünü alırken, "Spor Etkinliği" kategorisinde Gümüş, "Yılın Etkileşimli Topluluğu" kategorisinde ise Bronz Stevie Ödülü'nün sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) işbirliğiyle hayata geçirilen "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" projesi, sporun çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırılmasına katkılar sağlarken, proje kapsamında Türkiye'den 10-14 yaş aralığındaki çocuklar, Türkiye genelinde düzenlenen eleme yarışlarının ardından bölge finallerinde ve İstanbul'daki büyük Türkiye finalinde yarışarak, yeteneklerini sergiledi.

Toplamda 2 milyondan fazla çocuğun katıldığı projenin en başarılı sporcuları ve onların beden eğitimi öğretmenleri, 4 günlük Fransa seyahati gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Öykü Pamuk Dolanbay, Decathlon Türkiye'nin en hızlısı projesiyle çocuklara spor yapma fırsatı sunmaktan ve Türkiye'nin spor altyapısına katkı sağlamaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Dolanbay, 2 milyondan fazla çocuğun hayatına dokunan ve aynı zamanda Türkiye'de atletizmin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan projelerine destek olan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın iş dünyasında, küresel çapta en başarılı projelerin değerlendirildiği Stevie Uluslararası İş Ödülleri tarafından 4 ödüle layık görülerek sektöre ilham vermek üzere örnek gösterilmesi bizi oldukça mutlu etti. Elbette çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz ve gelecekte de sporun harikalarını herkesin yaşamının bir parçası haline getirmek adına, her yaş grubuna hitap eden, spora katılımı teşvik eden ve toplumsal fayda sağlayan projelerle sporu yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz."