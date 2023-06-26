de Dietrich'in Gaziantep bayisi Teknik Isı açıldı

İklimlendirme ürün ve çözümleri sunan de Dietrich'in Gaziantep bayisi Teknik Isı'nın açılışı yapıldı. BDR Thermea Türkiye Üst Yöneticisi Ender Çolak, açılışta yaptığı konuşmada, depremin ardından bölgenin kalkınması için yeni yatırımların şart olduğunu belirterek, de Dietrich ile bu yıl Türkiye'de 150 bayiye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

İklimlendirme ürün ve çözümleri sunan de Dietrich'in Gaziantep bayisi Teknik Isı'nın açılışı yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl sonunu itibarıyla Türkiye'de faaliyetlerine başlayarak ısıtma, soğutma, yenilenebilir enerji ve su ısıtıcıları olmak üzere dört kategoride sunduğu kaliteli ürün ve çözümlerinin yanı sıra müşteri deneyimi konusundaki iddiasını "Çok şey isteyenlere" diyerek özetleyen de Dietrich ülke genelinde bayi ağını genişletiyor.

De Dietrich Gaziantep bayisi Teknik Isı, BDR Thermea Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak ve Teknik Isı'nın kurucusu Mustafa Erçil'in ev sahipliğinde markanın üst düzey yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada açılış törenindeki konuşmasına yer verilen Ender Çolak, depremin on binlerce kişiyi hayattan kopardığını, milyonlarca insanı evsiz bıraktığını belirterek, "Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun. Çok büyük bir felaket yaşadık ve Gaziantep de büyük hasar gördü. Artık yaralarımızı sarma, yeniden ayağa kalkma zamanı. Biz de BDR Thermea Türkiye olarak depremin ilk gününden bu yana bölge halkının yanında yer aldık, bundan sonra da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölgenin kalkınması için yeni yatırımların şart olduğunu aktaran Çolak, de Dietrich ile bu yıl Türkiye'de 150 bayiye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çolak, Gaziantep bayisinin açılışının da bu hedeflerin çok önemli bir ayağını oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gaziantep gibi sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu bir şehirde özel bir bayiyle yer almamız şirketimiz açısından oldukça önemli bir adım. de Dietrich Bayisi Teknik Isı, Gaziantep ve komşu illere 15 satış noktası ile hizmet verecek. de Dietrich'in 7 gün 24 saat müşteri hizmetleri destek hattı, ülke geneline yayılan yetkili servis noktaları ve kusursuz müşteri memnuniyeti anlayışı ile her geçen gün daha da çok tercih ediliyor. Akıllı iklimlendirme çözümleri ile sürdürülebilir bir geleceği yakınlaştırarak erişilebilir hale getiren BDR Thermea'nın hem önemli bir parçası hem de grubun dünyaca ünlü markalarından biri konumunda olan de Dietrich'in kısa zamanda Gaziantep halkının da sevgisini ve beğenisini kazanacağına inanıyorum."

"Dünyada enerji dönüşümünün öncülerinden biriyiz"

Çolak, dünya nüfusunun hızla arttığını, buna karşın kaynakların da aynı hızla azaldığını ve artık sürdürülebilirlik çalışmalarının çok daha önemli hale geldiğini belirterek, iklimlendirme sektörüne büyük bir rol düştüğünü vurguladı.

Türkiye'de iklimlendirme sektörünün dünya ortalamasının üzerinde büyüdüğüne dikkati çeken Çolak, şu değerlendirmede bulundu:

"Baymak ve de Dietrich'in bünyesinde olduğu dünyanın en büyük iklimlendirme şirketlerinden biri olan BDR Thermea Group sektörde enerji dönüşümüne liderlik ediyor. Paris İklim Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası anlaşmalar da artık hem şirketleri hem de tüketicileri enerji konusunda adımlar atmaya zorluyor. Avrupa'da doğal gazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken, konutlarda da hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi elektrikli ürünlerle sağlanmaya başladı. Önümüzdeki 10 yılda, Avrupa'da ısı pompası pazarının dört katına çıkmasını bekliyoruz. Bu sebeple Fransa'daki fabrikamızda ısı pompası üretim adedimizi artırırken, tamamlayıcı ürünü olan boyler için Türkiye'deki üretim kapasitesini de 35 bin adetten 180 bin adet seviyelerine çıkaran bir yatırım yapıyoruz.

Bugün BDR Thermea, yenilikçi yüzde 100 hidrojen uyumlu kombiler için pilot uygulamaları başarıyla devam ettiriyor. Türkiye'de ise ürün gamımızda bulunan yüzde 20 hidrojenle çalışan de Dietrich Inidens Neo kombimiz, pazarda kendini diğer ürünlerden ayıracak şekilde yer alıyor. BDR Thermea Group, uzun yıllardır yaptığı AR-GE çalışmaları sayesinde tüketicilerimize daha kaliteli, uzun ömürlü ve enerji verimliliğini üst düzeye çıkaran akıllı iklimlendirme ürün ve çözümleri sunuyor. Açılışını yaptığımız Gaziantep de Dietrich bayimiz de bölge halkına kalite ve verimlilik açısından çok özel ürün ve çözümler sunacak."

Verilen bilgiye göre, 82 ülkede faaliyet gösteren ve bünyesinde Baxi, Remeha, Brötje, Chappe ve Baymak gibi markaların yer aldığı BDR Thermea, 6 bin 500 çalışanı, 12 AR-GE merkezi, ve 15 üretim tesisi ile birlikte 2,1 milyar avro ciroya sahip.

???????İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve Doğu Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren BDR Thermea Group, Türkiye, Rusya, Kuzey Amerika ve Çin pazarlarında da güçlü ve iddialı bir duruş sergiliyor.