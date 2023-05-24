Davet görünümlerinin tamamlayıcıları Divarese'de

Divarese, ilkbahar/yaz 2023 koleksiyonunda yer alan konfor tabanlı topuklu sandaletleri ve şık clutch modelleri ile konfor, kalite ve şıklığı tüm yaz davetleri, mezuniyet ve düğün kutlamalarına taşıyor.

Divarese, ilkbahar/yaz 2023 koleksiyonunda yer alan konfor tabanlı topuklu sandaletleri ve şık clutch modelleri ile konfor, kalite ve şıklığı tüm yaz davetleri, mezuniyet ve düğün kutlamalarına taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, George Hogg'un ilkbahar/yaz 2023 koleksiyonu ise gardırobuna yatırım yapanlara hitap ediyor.

Takım elbise stilini veya smokin takımları tamamlamak için ideal olan Oxford ayakkabılar, deri ve süet loaferlar da erkeklerin davetlerde iddialı duruşunun altını çiziyor.

Zamansız parçaların yer aldığı George Hogg'un kadın ve erkek koleksiyonunda usta zanaatkarlık kaliteli malzemeyle birleşiyor.