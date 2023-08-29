Dassault Havacılık, Rafale savaş uçaklarının üretimine öncelik veriyor

Fransız savunma sanayi şirketi Dassault Havacılık, yeni siparişleri karşılamak için Rafale savaş uçaklarının üretimine odaklanıyor. CEO Eric Trappier, Rafale'nin Fransa lehine bir alternatif olduğunu belirtti. Şirket ayrıca Geleceğin Muharebe Hava Sistemleri projesine de odaklanıyor.

Fransız savunma sanayi şirketi Dassault Havacılık, yeni siparişleri karşılamak için yakın dönemde önceliklerinin Rafale savaş uçaklarını üretmek olduğunu bildirdi.

BFMTV'nin haberine göre, Dassault Havacılık'ın CEO'su Eric Trappier, "Tedarikimiz orduların ihtiyaçlarına karşılık veriyor." diyerek, Rafale'nin Rus ve Amerikan uçakları almak istemeyenler için Fransa lehine bir alternatif oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

2032'ye kadar siparişlerinin olduğunu ve sipariş almaya devam ettiklerini belirten Trappier, yakın dönemdeki önceliklerinin Rafale uçaklarının üretimini hızlandırmak olduğunu kaydetti.

Öte yandan Trappier, Fransa, Almanya, İspanya ortaklığında geliştirilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağı projesi Geleceğin Muharebe Hava Sistemleri'nin (FSAC), şirketin uzun dönem hedefleri arasında bulunduğunu aktardı.

Yakın dönemde Hindistan, 26 Rafale uçağı alacağını duyurmuş, Endonezya da 18 Rafale sipariş ettiğini açıklamıştı.