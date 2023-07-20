Dardanel Önentaş Gıda, Tat Gıda için pay satın alma teklifi yapacak

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ, Tat Gıda San. AŞ için 'pay satın alma' teklifinde bulunulmasına karar verdi. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, payların Niyazi Önen Holding AŞ tarafından satın alınması için teklifte bulunulacağı belirtildi.

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ, Tat Gıda San. AŞ için "pay satın alma" teklifinde bulunulmasına karar verdi.

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 20 Temmuz 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Tat Gıda San. AŞ'nin hakim paylarının (yüzde 53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda şirketimizin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding AŞ'nin çatısı altında sahibi bulunduğumuz Dardanel Greece S.A. firmamız ile beraber (3 firma) ortak olarak 'pay satın alma' teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur."