Dardanel ilk çeyrek cirosunu yüzde 89 artırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dardanel ilk çeyrek cirosunu yüzde 89 artırdı

AA - Muhammet Emin Horuz - Ekonomi
 - Güncelleme:
Dardanel ilk çeyrek cirosunu yüzde 89 artırdı

Dardanel, 2022 yılının ilk 3 aylık konsolide mali verilerini açıkladı.

Dardanel, 2022 yılının ilk 3 aylık konsolide mali verilerini açıkladı.

Dardanel 2021'de gösterdiği başarılı performansını 2022'de de devam ettiriyor.

Yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdüren şirket, sektöründeki lider konumunu korudu.

Yılın ilk 3 ayında şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjı yüzde 16'ya yükseldi. Cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre 281 milyon liradan 530 milyon liraya çıkaran Dardanel, konsolide satış cirosunu yüzde 89 artırmayı başardı.

Global bir Türk markası olarak ihracat coğrafyasını her geçen gün genişleten şirket, bu yılın ilk çeyreğinde ihracatını dolar bazında yüzde 70 artırdı.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title