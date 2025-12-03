Dardanel, "Balığını Sorgula" ile deniz ürünlerinde izlenebilirlik sağlıyor

Dardanel, "Balığını Sorgula" uygulamasıyla tüketicilerin ton balığının türü, avlandığı okyanus ve gemi bilgilerine ulaşmasına imkan veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ambalajlar üzerinde yer alan QR kodlar aracılığıyla erişilebilen uygulama, ürünün içeriğine dair ayrıntılı bilgi sunarak deniz ürünlerinde izlenebilirlik sağlıyor.

Tüketiciler, cep telefonlarıyla kodu okutarak tükettikleri ton balığının hangi okyanusta, hangi gemiyle ve hangi yöntemle avlandığını öğrenebiliyor.

Dardanel, Hint ve Atlantik Okyanusu'ndan doğal avcılıkla elde edilen ton balıklarını sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemlerle işliyor.

Şirketin "Friend of the Sea" ve "Dolphin Safe" sertifikalarına sahip ürünleri, çevre ve deniz canlılarının korunması ilkeleri doğrultusunda hazırlanıyor.