Haberler

Dardanel, "Balığını Sorgula" ile deniz ürünlerinde izlenebilirlik sağlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dardanel, tüketicilere ton balığının avlandığı okyanus, gemi bilgileri ve türü hakkında detaylı bilgi sunan 'Balığını Sorgula' uygulamasını tanıttı. QR kodlar aracılığıyla ulaşılabilen bu uygulama, deniz ürünlerinde izlenebilirliği artırarak çevre dostu ve sürdürülebilir avcılık yöntemleriyle üretilen ton balıklarının bilgilendirilmesini sağlıyor.

Dardanel, "Balığını Sorgula" uygulamasıyla tüketicilerin ton balığının türü, avlandığı okyanus ve gemi bilgilerine ulaşmasına imkan veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ambalajlar üzerinde yer alan QR kodlar aracılığıyla erişilebilen uygulama, ürünün içeriğine dair ayrıntılı bilgi sunarak deniz ürünlerinde izlenebilirlik sağlıyor.

Tüketiciler, cep telefonlarıyla kodu okutarak tükettikleri ton balığının hangi okyanusta, hangi gemiyle ve hangi yöntemle avlandığını öğrenebiliyor.

Dardanel, Hint ve Atlantik Okyanusu'ndan doğal avcılıkla elde edilen ton balıklarını sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemlerle işliyor.

Şirketin "Friend of the Sea" ve "Dolphin Safe" sertifikalarına sahip ürünleri, çevre ve deniz canlılarının korunması ilkeleri doğrultusunda hazırlanıyor.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyondaki düşüşe ilk yorum: Umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzleri güldüren tabloya ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Vahim iddiaya belediye başkanından Meclis'i karıştıran yanıt
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Osmanoğlu ailesinden 'Sina Osmanoğlu' tepkisi: 'Sahtekârlığın bu kadarı!'

Osmanoğlu ailesinden "Sina Osmanoğlu" tepkisi: "Sahtekârlığın bu kadarı!"
Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi

Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi
Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Vahim iddiaya belediye başkanından Meclis'i karıştıran yanıt
Galatasaray'da Osimhen endişesi

Galatasaray'da Osimhen endişesi
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye 'Kahraman golcü' geliyor

Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye "Kahraman golcü" geliyor
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Samsunspor maçında da yok

Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber!
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
'Yanlış iğneyle başlayan zorluk, binlerce engelliye umuda dönüştü'

"Yanlış iğneyle başlayan zorluk, binlerce engelliye umuda dönüştü"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.